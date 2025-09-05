Loạt ô tô được ưu đãi, giảm giá mạnh nhằm kích cầu thị trường ô tô tháng Ngâu 05/09/2025 19:17

(PLO)-Cũng như thường lệ, bước sang tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) nhiều hãng xe, đại lý ô tô lại tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô.

Theo khảo sát thị trường ô tô của PV, một số đại lý Hyundai đang áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 40 triệu đồng cho khách hàng khi mua xe Hyundai. Thời gian áp dụng là từ nay đến hết 30-9-2025.

Một số đại lý Hyundai tung các chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu.

Chương trình được áp dụng cho một số xe như Hyundai Accent, Stargazer X cùng nhiều mẫu xe khác với mức giá hấp dẫn nhất trong năm. Đồng thời một số xe được ưu đãi từ 50-100% lệ phí trước bạ.

Ngoài ra đối với khách hàng là hội viên Bạch Kim của đại lý còn được áp dụng những “đặc quyền” riêng, tuỳ từng đại lý.

Toyota Việt Nam cũng tung ưu đãi theo hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ với các mẫu mã như Toyota Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và Corolla Cross.

Hai mẫu xe Yaris Cross và Corolla Cross được TMV giảm giá từ 42 - 51 triệu đồng, tương ứng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe.

Trong khi đó, với mức ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ đang được cho mẫu Veloz Cross được giảm 72,7 - 75 triệu đồng, Avanza Premio giảm 64,7 - 69,3 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu Toyota Vios được tăng ưu đãi gấp đôi tháng trước đó với mức giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng.

Tương tự như vậy, tất cả các phiên bản của Mitsubishi Triton giờ đây được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, thay vì 50% như tháng trước, đồng thời đi kèm quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 40-56 triệu, hạ giá bán của mẫu bán tải này còn 615-868 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, tuỳ phiên bản.

Mitsubishi Xpander được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản số sàn lắp ráp trong nước (MT, VIN 2024). Riêng hai phiên bản số tự động (AT) được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia được gia tăng mức hỗ trợ lệ phí, từ 50% lên 100% trong tháng 9. Ưu đãi này tương đương với mức giảm 60-66 triệu đồng.

Một số mẫu xe khác như Mitsubishi Xpander Cross vẫn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, Attrage và Xforce được ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản. Riêng Mitsubishi Xforce (biến thể tiêu chuẩn GLX) của được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 60 triệu, hạ giá bán còn 539 triệu đồng. Hai phiên bản cao cấp nhất (Premium và Ultimate) được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tức giảm 34-35 triệu đồng, hạ giá còn 635-675 triệu đồng.

Cùng với đó Honda Việt Nam cũng áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm giá từ 49,9 - 56,9 triệu đồng. Phiên bản Civic e:HEV RS cũng được giảm giá tương đương mức 100% lệ phí trước bạ nhưng chỉ áp dụng với các xe sản xuất năm 2024.

Các mẫu mã, phiên bản còn lại như Honda CR-V L, CR-V G, Civic RS, Civic G, BR-V L, BR-V G, HR-V G đều được hãng áp dụng mức giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Đối với hãng Subaru Việt Nam, hai mẫu Crosstrek và Forester tiếp tục duy trì chương trình giảm giá lớn trong tháng 9. Trong đó, hai phiên bản của Crosstrek được tặng thêm 1 bộ nâng cấp cốp điện trị giá 19,5 triệu đồng.