Chỉ từ 700 triệu: Lộ diện 8 mẫu xe điện 2025 đáng mua hơn xe xăng 05/09/2025 08:15

(PLO)- Dưới đây là danh sách một số mẫu xe điện rẻ nhất hiện nay đang bán ở thị trường Mỹ trong năm 2025.

Nissan Ariya 2025

Xe được trang bị động cơ điện đơn. Ảnh: Nissan.

Mẫu xe điện này có giá niêm yết là 39.770 USD (khoảng 994,2 triệu VNĐ). Xe được trang bị động cơ điện đơn. Công suất 214 mã lực, mô-men xoắn là 221 lb-ft. Phạm vi di chuyển tối đa 216 dặm (khoảng 347 km)

Nissan Ariya là mẫu xe điện có giá thành phải chăng nhất nằm trong phân khúc cao của danh sách này. Phiên bản Engage FWD là lựa chọn có giá thấp nhất.

Kia Niro EV 2025

Giá niêm yết của mẫu xe điện này là 39.600 USD (khoảng 990 triệu VNĐ). Xe có động cơ điện đơn, công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 188 lb-ft. Phạm vi di chuyển tối đa 253 dặm (khoảng 407 km).

Kia Niro EV Wind là đại diện của thương hiệu Hàn Quốc trong danh sách này. Hai phiên bản Wind và Wave đều sử dụng cùng hệ thống truyền động và có cùng phạm vi di chuyển. Phiên bản Wave có giá cao hơn 5.000 USD (khoảng 125 triệu VNĐ) vì được trang bị thêm nhiều tính năng tiện nghi tiêu chuẩn.

Ford Mustang Mach-E 2025

Mẫu xe điện này có giá niêm yết là 37.995 USD (khoảng 949,8 triệu VNĐ). Ảnh: Ford.

Mẫu xe điện này có giá niêm yết là 37.995 USD (khoảng 949,8 triệu VNĐ). Xe có động cơ điện đơn, công suất 264 mã lực, mô-men xoắn 387 lb-ft và phạm vi di chuyển tối đa 260 dặm (khoảng 418 km).

Ford Mustang Mach-E có hiệu suất thay đổi tùy theo phiên bản và loại pin. Phiên bản Select với pin tiêu chuẩn và hệ dẫn động cầu sau (RWD) là lựa chọn kinh tế nhất để sở hữu mẫu xe này.

Hyundai Ioniq 6 2025

Giá niêm yết của mẫu xe điện là 37.850 USD (khoảng 946,2 triệu VNĐ). Xe có động cơ điện đơn, công suất 149 mã lực, mô-men xoắn là 258 lb-ft và phạm vi di chuyển tối đa là 240 dặm (khoảng 386 km)

Hyundai Ioniq 6 là một mẫu xe điện nổi bật trong phân khúc giá này. Nếu muốn hiệu suất cao hơn, phiên bản cao cấp có tùy chọn dẫn động AWD, tăng công suất lên 320 mã lực.

Toyota bZ4X 2025

Tương tự Subaru Solterra, Toyota bZ4X có thể được trang bị hệ dẫn động cầu trước. Ảnh: Toyota.

Mẫu xe điện này có giá niêm yết 37.070 USD (khoảng 926,7 triệu VNĐ). Động cơ điện đơn, công suất 201 mã lực, mô-men xoắn là196 lb-ft và phạm vi di chuyển tối đa 252 dặm (khoảng 405 km).

Tương tự Subaru Solterra, Toyota bZ4X có thể được trang bị hệ dẫn động cầu trước, giúp giảm giá thành cho phiên bản cơ sở XLE.

Cheverolet Equinox EV 2025

Giá niêm yết của mẫu xe điện là 33.600 USD (khoảng 840 triệu VNĐ). Động cơ điện đơn, công suất 213 mã lực, mô-men xoắn 236 lb-ft và phạm vi di chuyển tối đa: 319 dặm (khoảng 513 km).

Chevrolet Equinox EV thực sự là một chiếc xe có giá thành phải chăng, và đặc biệt, nó không hề mang lại cảm giác "rẻ tiền". Nội thất của xe được đánh giá là cao cấp hơn mong đợi.

Huyndai Kona electric 2025

Giá niêm yết của mẫu xe điện này là 32.975 USD (khoảng 824,3 triệu VNĐ). Ảnh: Huyndai.

Giá niêm yết của mẫu xe điện này là 32.975 USD (khoảng 824,3 triệu VNĐ). Xe có động cơ điện đơn, công suất 133 mã lực, mô-men xoắn 188 lb-ft và phạm vi di chuyển tối đa 200 dặm (khoảng 322 km).

Kona Electric phiên bản SE là mẫu xe điện có giá thành phải chăng nhất mà Hyundai cung cấp.

Nissan Leaf 2025

Mẫu xe điện có giá niêm yết là 28.140 USD (khoảng 703,5 triệu VNĐ).Động cơ điện đơn, công suất 147 mã lực, mô-men xoắn là 236 lb-ft và phạm vi di chuyển tối đa 149 dặm (khoảng 240 km).

Nissan Leaf chính thức là mẫu xe điện mới rẻ nhất bạn có thể mua vào năm 2025. Mặc dù Nissan Leaf hoàn toàn mới ra mắt vào năm sau sẽ có nhiều cải tiến, nhưng phiên bản hiện tại vẫn là lựa chọn kinh tế hàng đầu.