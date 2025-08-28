Giải pháp đột phá giúp xe điện không phụ thuộc vật liệu đất hiếm 28/08/2025 11:28

Đây được xem là một bước tiến quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp ô tô.

Tập đoàn công nghệ Continental vừa phát triển một cảm biến nhiệt độ mới, được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán phụ thuộc vào vật liệu đất hiếm trong sản xuất xe điện. Ảnh: Continental.

Dù ngành ô tô đang dịch chuyển mạnh mẽ sang xe điện (EV), nhiệt độ vẫn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu suất và độ bền của phương tiện. Để kiểm soát vấn đề này, Continental đã giới thiệu cảm biến nhiệt độ rô-tơ e-Motor (eRTS). Thiết bị này giúp theo dõi nhiệt độ động cơ chính xác hơn nhiều so với phương pháp mô phỏng bằng phần mềm, từ đó giảm đáng kể lượng vật liệu đất hiếm cần dùng trong các động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu.

Hầu hết các bộ phận chính của xe điện như pin, động cơ và biến tần đều sản sinh nhiệt trong quá trình hoạt động và cần hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Động cơ nam châm vĩnh cửu, với nam châm đất hiếm gắn vào rô-tơ, là giải pháp truyền thống để đạt công suất và hiệu suất cao. Tuy nhiên, việc khai thác và chế biến chúng gây ra tác động môi trường nghiêm trọng và nguồn cung không ổn định do phụ thuộc vào một số khu vực địa chính trị nhất định.

Đáng lưu ý, nam châm vĩnh cửu có một "điểm yếu chết người": quá nhiệt. Nếu nhiệt độ đạt đến điểm Curie, nam châm có thể bị mất từ tính, dẫn đến hiệu suất động cơ suy giảm hoặc thậm chí là hư hỏng vĩnh viễn.

Trước đây, nhiệt độ rô-tơ không được đo trực tiếp mà được tính toán thông qua thuật toán, dẫn đến sai số lên tới 15°C. Để bảo vệ nam châm khỏi quá nhiệt, các nhà sản xuất buộc phải sử dụng dư thừa vật liệu đất hiếm, làm tăng chi phí và rủi ro môi trường.

Với cảm biến eRTS, độ chính xác được nâng cao vượt trội, giảm biên độ sai số xuống chỉ còn 3°C. Nhờ đó, lượng vật liệu đất hiếm cần thiết cũng giảm theo, mang lại lợi ích kinh tế và môi trường lớn.

Điều đặc biệt là eRTS còn có khả năng tự tạo năng lượng. Cấu tạo gồm một cảm biến nhỏ gắn trong rô-tơ và một bộ chuyển đổi ngoài vỏ động cơ. Sử dụng công nghệ siêu âm áp điện, cảm biến có thể tự sản xuất điện năng cần thiết mà không cần dây dẫn, đồng thời truyền dữ liệu nhiệt độ ra ngoài một cách hiệu quả.

Sự ra đời của eRTS cho thấy rằng đôi khi những cải tiến nhỏ cũng có thể mang lại ý nghĩa to lớn, mở ra một hướng đi bền vững hơn cho ngành công nghiệp xe điện.