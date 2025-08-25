Thuế quan của châu Âu ‘phản tác dụng’: Xe điện Trung Quốc lách luật bằng xe hybrid 25/08/2025 16:01

Thay vì giảm doanh số, các hãng xe điện Trung Quốc lại tìm ra cách lách luật bằng việc tăng cường xuất khẩu xe hybrid (PHEV), gây ra những hệ lụy không nhỏ cho ngành công nghiệp ô tô châu Âu.

Mức thuế cao mà Liên minh châu Âu (EU) áp lên xe điện Trung Quốc đang bộc lộ lỗ hổng lớn. Ảnh: Carscoops.



Để bảo vệ ngành công nghiệp ô tô nội địa và đáp trả việc Trung Quốc trợ cấp không công bằng cho các hãng xe, EU đã áp mức thuế cao đối với xe điện nhập khẩu từ tháng 10-2024. Tuy nhiên, các hãng xe điện Trung Quốc đã nhanh chóng thay đổi chiến lược, tập trung vào thị trường xe hybrid (PHEV) – phân khúc chỉ bị áp thuế một phần.

Điều này đã tạo ra một "vùng an toàn" cho các hãng xe Trung Quốc. Theo báo cáo của Dataforce, trong nửa đầu năm nay, BYD đã đăng ký hơn 20.000 xe PHEV tại EU, gấp ba lần số lượng cả năm 2024. Tương tự, MG và Lynk & Co cũng ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục về lượng xe hybrid nhập khẩu vào châu Âu.

Việc lách luật bằng xe hybrid mang lại lợi thế lớn cho các hãng xe điện Trung Quốc về giá. Ví dụ, mỗi chiếc xe điện BYD bán tại Đức phải chịu tổng cộng 27% thuế, tương đương khoảng 10.000 euro (hơn 300 triệu đồng). Trong khi đó, mẫu xe hybrid BYD Seal U chỉ bị áp thuế 10%, tương đương 3.999 euro (hơn 120 triệu đồng).

Mức chênh lệch thuế này càng rõ rệt hơn với các hãng xe bị áp thuế cao nhất. Đơn vị phân phối xe MG phải chịu mức thuế 45,3% đối với xe điện. Kết quả là trong 6 tháng đầu năm, doanh số xe điện của hãng đã giảm 60%, nhưng lượng đăng ký xe hybrid lại tăng lên đáng kể.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ô tô tại Đức, Beatrix Keim, nhận định: "Chỉ là vấn đề thời gian trước khi các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc thay đổi chiến lược của họ sau khi áp dụng mức thuế quan đặc biệt nhằm tăng lợi nhuận tại châu Âu".

Ủy ban châu Âu được cho là đã nhận thức được lỗ hổng này, nhưng dường như chưa có động thái quyết liệt để khắc phục. Thay vào đó, họ vẫn hy vọng giải quyết vấn đề bằng cách đàm phán với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, trong khi các hãng ô tô này vẫn đang tận dụng kẽ hở để tăng cường sự hiện diện trên thị trường châu Âu.