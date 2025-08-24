Chiêm ngưỡng xe điện tí hon như chiến binh đường phố 24/08/2025 10:14

(PLO)- Mugen, hãng độ xe danh tiếng, đã thổi hồn vào mẫu xe điện tí hon của Honda N-One e: bằng một bộ bodykit mạnh mẽ, bánh xe hợp kim và bộ giảm chấn hiệu suất.

Những nâng cấp này đã mang đến cho chiếc xe điện tí hon một diện mạo đầy cá tính, biến nó thành một "chiến binh đường phố" bỏ túi.

Chiếc EV nhỏ nhắn với dáng vẻ của một chiếc hot hatch thu nhỏ .Ảnh: Honda.



Những nâng cấp ngoại thất bao gồm bộ chia gió trước, ốp hông và bộ khuếch tán gió sau nhỏ gọn, tất cả đều được hoàn thiện bằng màu đen mờ. Cánh gió cùng màu và bộ mâm hợp kim 15 inch hoàn thiện tổng thể, mang đến cho chiếc EV nhỏ nhắn với dáng vẻ của một chiếc hot hatch thu nhỏ.

Mugen cũng cung cấp các decal mang thương hiệu, huy hiệu đặc trưng trên chắn bùn trước. Bên trong, điểm nhấn Mugen tiếp tục được thể hiện qua các tấm ốp bảo vệ cửa và thảm sàn được thiết kế riêng. Các điểm nhấn thực tiễn bao gồm tấm che cửa sổ và lớp phủ gương chống nước, giúp cải thiện tầm nhìn khi trời mưa.

Xe điện ước tính hơn 245 km giữa các lần sạc. Ảnh: Honda.



Phiên bản Honda N-One e của Mugen vẫn giữ nguyên động cơ điện tiêu chuẩn, sản sinh công suất 63 mã lực theo quy định của xe kei. Tuy nhiên, bộ giảm xóc hiệu suất cao, kết hợp với vành hợp kim lớn hơn, hứa hẹn khả năng xử lý nhạy bén hơn cho xe điện tí hon này.

Giới hạn duy nhất của chiếc xe điện tí hon là phạm vi di chuyển, ước tính hơn 245 km giữa các lần sạc.

Các phụ kiện mới dành cho Honda N-One e: sẽ có mặt tại Nhật Bản từ mùa thu năm nay. Hiện chưa rõ liệu các bộ phận Mugen có được cung cấp tại châu Âu hay không.