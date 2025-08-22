Xe điện có thật sự dễ cháy như nhiều người vẫn nghĩ? 22/08/2025 07:54

(PLO)- Lo ngại về cháy xe điện khiến nhiều người do dự khi lựa chọn phương tiện xanh, nhưng các nghiên cứu quốc tế đã chứng minh đây là một nỗi lo không có cơ sở.

Cháy xe điện là nỗi lo của nhiều người, nhưng nghiên cứu cho thấy xe điện an toàn hơn xe xăng gấp nhiều lần. Video: TIỂU MINH

Xe điện an toàn hơn nhiều so với lo ngại

Về vấn đề an toàn, nhiều người vẫn lo ngại xe điện tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do hệ thống pin lithium-ion. Tuy nhiên, các số liệu thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Theo nghiên cứu của AutoInsuranceEZ dựa trên dữ liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB), và Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS), xe động cơ đốt trong ghi nhận tới 1.530 vụ cháy trên 100.000 xe, trong khi xe điện chỉ có 25 vụ, tức tỉ lệ cháy của xe điện chỉ bằng 1/61 so với xe dùng xăng, dầu.

Công ty EV FireSafe (Australia) chuyên theo dõi các vụ cháy xe điện toàn cầu cũng xác nhận, từ năm 2010 đến tháng 6-2023, chỉ có 393 vụ cháy xe điện được ghi nhận trên tổng số khoảng 30 triệu xe lưu thông. Tỉ lệ này thấp hơn xe xăng dầu tới 80 lần.

Xe điện an toàn hơn đáng kể so với xe xăng. Ảnh: Pexels

Đáng chú ý, báo cáo của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Thụy Điển năm 2023 cũng cho thấy xe động cơ đốt trong có nguy cơ cháy cao hơn xe điện 20 lần.

Các chuyên gia kỹ thuật cũng lý giải, xe điện hiện đại được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ an toàn, hệ thống kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và tiêu chuẩn quốc tế như ECE R100 của châu Âu.

Pin xe điện phải trải qua hàng loạt bài kiểm tra về sốc nhiệt, chống cháy, rung động, va chạm và bảo vệ quá nhiệt. Điều này giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ nếu xe được sản xuất và sử dụng đúng quy chuẩn. Thực tế, các vụ cháy xe điện thường liên quan đến các yếu tố như sửa chữa không đúng cách, va chạm mạnh hoặc sử dụng thiết bị sạc không đạt chuẩn, những tình huống có thể phòng tránh.

Bên cạnh yếu tố an toàn, độ bền và độ tin cậy của xe điện cũng được khẳng định qua các nghiên cứu quy mô lớn.

Nghiên cứu mới nhất của Đại học Birmingham và Trường Kinh tế London (LSE), công bố trên tạp chí Nature Energy, đã phân tích dữ liệu từ hơn 30 triệu xe và 300 triệu hồ sơ kiểm định tại Anh trong giai đoạn 2005-2022.

Kết quả cho thấy xe điện có tuổi thọ trung bình 18,4 năm với quãng đường hoạt động khoảng 200.000 km, ngang ngửa hoặc vượt qua xe xăng (18,7 năm, 187.000 km).

Một nghiên cứu khác của Câu lạc bộ ô tô Đức (ADAC) cũng chỉ ra tỉ lệ sự cố của xe điện thấp gần một nửa so với xe xăng hoặc dầu. Trung bình cứ 1.000 xe điện chỉ có 4,2 trường hợp hỏng hóc, trong khi xe xăng là 10,4.

Lỗi phổ biến nhất ở cả hai loại xe đều là pin 12V, nhưng xe xăng dầu còn gặp nhiều vấn đề hơn ở các hạng mục như hệ thống điện, động cơ, hộp số và truyền động. Xe điện, nhờ thiết kế đơn giản và ít bộ phận cơ khí hơn, tránh được nhiều hỏng hóc cơ học thường thấy ở xe truyền thống.

Thách thức và tương lai

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng độ bền lâu dài của xe điện, đặc biệt là vấn đề chi phí thay pin sau nhiều năm sử dụng.

Mặc dù vậy, với tốc độ cải thiện công nghệ hiện nay, xe điện đang ngày càng trở thành lựa chọn thực dụng, an toàn cho người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường.