Vì sao xe điện VinFast gây sức ép mạnh lên xe máy Honda? 12/08/2025 19:46

Theo Hãng nghiên cứu thị trường McD, thị trường xe máy Việt Nam đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực.

Sau năm 2024, có mức tăng trưởng vừa phải với 2,9 triệu xe bán ra, thì nửa đầu năm 2025 đã khởi sắc mạnh mẽ hơn, đạt 1,6 triệu xe bán ra, tăng 19% so với cùng kỳ. Đặc biệt, sự bùng nổ của xe điện VinFast đang kéo cả phân khúc xe điện đi lên.

Thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng ở tất cả các phân khúc. Cụ thể, phân khúc xe tay ga tăng 18,7% trong khi phân khúc xe mô tô (vốn rất nhỏ) tăng mạnh tới 61,1%.

Đặc biệt, phân khúc xe điện (EV) đã có một khởi đầu rất tốt trong năm 2025. Xe điện loại L1 (tương đương xe dưới 50cc) tăng trưởng ấn tượng 112,6%.

Xe điện loại L3 (xe mô tô hai bánh chạy bằng điện, có vận tốc tối đa lớn hơn 50 km/h và yêu cầu có giấy phép lái xe) cũng tăng 52,6%.

Trong cuộc đua thị phần tại Việt Nam, hai thương hiệu dẫn đầu vẫn là Honda và Yamaha. Nhưng xe máy Honda có xu hướng bị giảm nhẹ thị phần vì sự cạnh tranh đến từ xe điện.

Đáng chú ý nhất là xe điện VinFast đã vươn lên vị trí thứ ba với doanh số tăng đột biến tới 501%, duy trì vị trí dẫn đầu trong phân khúc xe điện đang phát triển nhanh, vượt qua các đối thủ khác như Yadea, Dibao và Pega.