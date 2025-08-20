Xe Việt – Thảm Việt: Sự kết hợp hoàn hảo cho hành trình xanh cùng Vinfast Limo Green 20/08/2025 10:00

(PLO)- Sau sự kiện bàn giao Vinfast Limo Green vào tháng 8-2025, chờ những chiếc Limo Green đầu tiên lăn bánh, nhiều chủ xe đã chủ động lựa chọn những sản phẩm phụ trợ “Made in Vietnam’’ để đồng hành cùng mẫu xe này. Trong đó, thảm lót sàn KATA với thiết kế riêng dành cho Limo Green đang được xem là mảnh ghép hoàn hảo “Xe Việt - Thảm Việt”, góp phần tạo nên hành trình xanh, sạch và an toàn.

Bước tiến mới của ô tô điện Việt Nam với Vinfast Limo Green

Vinfast Limo Green gia nhập phân khúc MPV với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các mẫu xe như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Suzuki XL7. Tuy nhiên, chiếc xe điện Việt 7 chỗ này vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường trong nước với những dấu ấn về thông số kỹ thuật vượt trội: công suất 201 mã lực và quãng đường di chuyển lên tới 450km mỗi lần sạc.

Limo Green là mẫu xe chiến lược của VinFast.

Bên cạnh đó, Limo Green còn sở hữu kích thước tổng thể lớn hơn hầu hết các đối thủ cùng phân khúc, giúp chiếc xe này ghi điểm về không gian nội thất. Thiết kế có tính ứng dụng cao, hệ thống an toàn tiêu chuẩn và mức giá 749 triệu đồng (đã bao gồm pin) khiến Limo Green trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho nhiều người tiêu dùng Việt Nam.

Lắp thảm lót sàn ô tô Limo Green KATA để trải nghiệm thêm trọn vẹn

Để quá trình trải nghiệm trên chiếc xe ô tô điện Việt Nam Vinfast Limo Green thêm phần trọn vẹn thì một mảnh ghép không thể thiếu là thảm lót sàn ô tô KATA - Thảm lót sàn Made in Vietnam có chất lượng hàng đầu thị trường hiện nay.

Thảm lót sàn ô tô Limo Green KATA là phụ kiện bảo vệ sàn xe, nâng tầm vẻ đẹp cho khoang nội thất. Bên cạnh đó, KATA đầu tư nghiêm túc từ khâu chọn vật liệu để sản xuất thảm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng.

Thảm lót sàn ô tô Vinfast Limo Green của thương hiệu KATA.

Thảm KATA dành riêng cho Limo Green được sản xuất từ PVC nguyên sinh. Đây là loại vật liệu thân thiện với môi trường, đạt chứng nhận từ SGS, không chứa chất độc hại, không gây mùi khó chịu.

Nhờ được làm từ PVC nguyên sinh nên thảm có khả năng kháng nước, kháng nấm mốc vượt trội. Việc dọn dẹp thảm cũng trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn, chỉ cần lau sạch hoặc xả nước là có thể loại bỏ mọi vết bẩn.

Thảm KATA không chỉ an toàn cho sức khỏe người dùng mà còn đảm bảo an toàn khi vận hành. Thảm lót sàn được thiết kế dành riêng cho Limo Green, đảm bảo độ vừa vặn tuyệt đối, không xê dịch trong quá trình di chuyển.

Thiết kế mặt đáy được cải tiến bởi KATA với phiên bản Master 3.0 mới nhất, giúp thảm bám chặt vào sàn xe, hạn chế trơn trượt so với các loại thảm khác nhưng vẫn đảm bảo sự nguyên vẹn cho lớp sàn nỉ nguyên bản.

Nâng tầm vẻ đẹp cho khoang nội thất Limo Green với thảm KATA

Không chỉ nổi bật về khả năng bảo vệ toàn diện sàn xe, thảm lót sàn ô tô Vinfast Limo Green của thương hiệu KATA còn được đánh giá là có thiết kế thông minh, tinh tế và sang trọng. Thảm KATA có cấu trúc các lớp đặc biệt, tạo ra những khoảng trống nhỏ giữa thảm và sàn xe. Với những khoảng trống này, những tiếng ồn từ bên ngoài hoặc động cơ gầm xe được tán âm, giúp không gian trong xe trở nên yên tĩnh hơn, mang lại trải nghiệm lái xe thoải mái và dễ chịu nhất.

Để trở thành mảnh ghép hoàn hảo nhất với Limo Green, KATA cung cấp các màu sắc khác nhau cho lót thảm ô tô bao gồm đen, nâu, kem, ghi, da bò và đỏ. Chủ xe có nhiều lựa chọn về màu sắc sao cho phù hợp nhất với nội thất xe.

Sự kết hợp hoàn hảo của Xe Việt - Thảm Việt

Sự kết hợp giữa Vinfast Limo Green và thảm lót sàn ô tô của KATA là minh chứng cho xu hướng tiêu dùng ủng hộ sản phẩm nội địa chất lượng cao. Cả hai đều là đại diện tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo, đổi mới của người Việt trong lĩnh vực công nghiệp ô tô và phụ trợ.

Nếu Limo Green mang đến trải nghiệm di chuyển xanh, hiện đại thì thảm KATA góp phần hoàn thiện không gian với thiết kế vừa vặn, chất liệu an toàn và độ bền vượt trội. Thảm KATA có độ bền lên đến 15 năm nên chủ xe đầu tư 1 lần là có thể dùng đến 15 năm. Điều này cũng giúp giảm thiểu tối đa lượng rác thải ra ngoài môi trường.

Khi xe Việt bắt đầu chinh phục người dùng trong nước bằng công nghệ và thiết kế thì những sản phẩm phụ trợ “Made in Vietnam” như thảm KATA chính là mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên sự đồng bộ và bền vững.