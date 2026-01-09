Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua thiết bị nhiếp ảnh trực tuyến 09/01/2026 11:13

(PLO)- Trong bối cảnh mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, các sản phẩm công nghệ cao như máy ảnh, ống kính hay phụ kiện quay phim được rao bán rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Nhiều mẫu máy ảnh “hot” như Fujifilm X100VI nhanh chóng thu hút người dùng nhờ thiết kế cổ điển, chất lượng hình ảnh cao và tính di động.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi và giá cả cạnh tranh, hoạt động mua bán trực tuyến các thiết bị nhiếp ảnh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là tình trạng thông tin không rõ ràng và các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Rủi ro phổ biến khi mua thiết bị nhiếp ảnh online

Mua sắm trực tuyến mang lại giá cạnh tranh và sự lựa chọn phong phú từ nhiều nguồn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề nghiêm trọng mà người mua cần lưu ý:

● Lừa đảo trực tuyến: Các quảng cáo giá "siêu hời" bất thường thường xuất hiện, yêu cầu chuyển khoản trước 100% rồi mất liên lạc hoàn toàn, hoặc giao hàng không đúng mô tả như hàng cũ, thiếu phụ kiện gốc hoặc thậm chí không giao hàng.

● Hàng cũ đội lốt mới: Một số trường hợp xấu thay đổi vẻ ngoài sản phẩm, dán nhãn mới hoặc chỉnh sửa hình ảnh để bán máy đã qua sử dụng với giá máy mới nguyên seal, đặc biệt phổ biến với các mẫu đang khan hiếm và giá trị cao.

● Thông tin bảo hành không rõ ràng: Nhiều sản phẩm được quảng cáo mà không nêu chi tiết chế độ bảo hành, dẫn đến tình trạng khi hỏng hóc, người mua gặp khó khăn trong việc sửa chữa hoặc không được hỗ trợ từ hãng.

Những rủi ro này gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng trải nghiệm sử dụng lâu dài, đặc biệt với thiết bị đòi hỏi độ chính xác cao.

Quyền lợi người tiêu dùng theo quy định pháp luật

Để bảo vệ người mua, pháp luật Việt Nam đã có những quy định cụ thể. Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi, bổ sung năm 2023), người mua hàng trực tuyến có các quyền cơ bản sau:

● Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về nguồn gốc sản phẩm, tình trạng hàng hóa, chế độ bảo hành và các điều khoản liên quan.

● Đổi trả hoặc hoàn tiền nếu hàng không đúng mô tả, có lỗi kỹ thuật hoặc không phù hợp với quảng cáo ban đầu.

● Khiếu nại đến các cơ quan chức năng như Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) nếu phát hiện hành vi lừa đảo hoặc vi phạm.

Người tiêu dùng nên chủ động giữ biên nhận chuyển khoản, hóa đơn điện tử, chụp màn hình giao dịch và mô tả sản phẩm để làm bằng chứng khi cần thiết, giúp quá trình khiếu nại diễn ra thuận lợi hơn.

Mẹo mua sắm an toàn và bảo vệ quyền lợi

Để tránh "tiền mất tật mang" và tận hưởng mua sắm trực tuyến một cách an toàn, người tiêu dùng có thể áp dụng một số kinh nghiệm thực tế từ cộng đồng:

● Ưu tiên các shop có cửa hàng vật lý, địa chỉ rõ ràng tại Hà Nội hoặc TP.HCM, dễ kiểm chứng trực tiếp để tăng độ tin cậy.

● Hỏi kỹ về nguồn gốc sản phẩm và chế độ bảo hành cụ thể trước khi quyết định mua.

● Kiểm tra serial number trên website chính hãng của các thương hiệu lớn như Fujifilm, Sony, Canon hay DJI để xác thực sản phẩm.

● Tránh các deal giá quá thấp so với thị trường chính hãng, đặc biệt với mẫu đang hot và khan hiếm, vì đây thường là dấu hiệu đáng ngờ.

Nhiều người dùng nhiếp ảnh tại Việt Nam thường chia sẻ tích cực khi tìm hiểu về các shop uy tín. Một địa chỉ điển hình là BNCamera – hệ thống cửa hàng chuyên thiết bị nhiếp ảnh với nhiều cơ sở tại Hà Nội. Shop này nổi bật với tư vấn minh bạch, hỗ trợ bảo hành chuyên nghiệp và dịch vụ hậu mãi tốt. Bạn có thể tham khảo các lựa chọn tại BNCamera hoặc xem chi tiết mẫu máy đang được quan tâm như Fujifilm X100VI để hiểu rõ hơn về thông số và chế độ bảo hành.

Kết luận

Mua sắm thiết bị nhiếp ảnh trực tuyến mang lại nhiều tiện ích vượt trội, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao mà không cần di chuyển. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi sự cảnh giác cao độ để bảo vệ quyền lợi bản thân. Hãy ưu tiên các nguồn uy tín, minh bạch thông tin và luôn kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao dịch để yên tâm sở hữu sản phẩm chất lượng, tránh những rủi ro không đáng có. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay, người tiêu dùng thông thái không chỉ bảo vệ chính mình mà còn góp phần xây dựng thị trường trực tuyến lành mạnh hơn.