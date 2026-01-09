Dragon Park ‘điểm vào’ chiến lược cho khách hàng tiên phong tại Dragon Eden 09/01/2026 14:58

(PLO)- Là phân khu được triển khai đầu tiên trong tổng thể khu đô thị công nghiệp Dragon Eden, Dragon Park được định vị như “điểm vào” chiến lược cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính an toàn và giá trị thực, Dragon Park nổi lên như một lựa chọn khác biệt: mua sớm – hưởng lợi sớm – tích lũy bền vững, đúng với xu hướng đầu tư thận trọng nhưng có tầm nhìn dài hạn.

Cấu trúc tài chính “giãn nhịp” lời giải cho bài toán dòng tiền dài hạn

Điểm khác biệt lớn nhất của Dragon Park nằm ở cấu trúc chính sách tài chính được Đơn vị phát triển Công ty CP Mai Bá Hương thiết kế riêng cho người mua giai đoạn đầu, với trọng tâm là giảm áp lực dòng tiền và tối ưu khả năng tích sản lâu dài.

Thay vì yêu cầu người mua phải dồn lực tài chính lớn ngay từ đầu, Dragon Park áp dụng chính sách trả nợ gốc ngân hàng chỉ 1%/năm trong suốt 20 năm – một giải pháp hiếm gặp trên thị trường đất nền hiện nay. Cấu trúc này cho phép khách hàng “giãn nhịp” tài chính, duy trì dòng tiền ổn định và chủ động kế hoạch đầu tư hoặc an cư mà không chịu áp lực lớn trong những năm đầu sở hữu.

Song song đó, ngân hàng hỗ trợ vay đến 80% giá trị hợp đồng, tạo đòn bẩy tài chính hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn. Đáng chú ý, 18 tháng đầu khách hàng không phải trả cả gốc lẫn lãi, trong khi vẫn nhận đất và sổ đỏ đầy đủ. Đây là khoảng thời gian “vàng” để người mua linh hoạt lựa chọn: nắm giữ "chờ gia tăng giá trị", xây dựng theo nhu cầu thực tế hoặc chuẩn bị cho các phương án khai thác trong tương lai.

Ưu đãi 0 đồng trong 18 tháng giúp người mua dễ dàng nắm trong tay tài sản thật, giá trị thật.

Bên cạnh đó, chỉ với vốn ban đầu từ 625 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu tài sản thật, đồng thời hưởng chiết khấu lên đến 10% trong giai đoạn mở bán đầu tiên. Đây được xem là mức “điểm vào” hợp lý cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trung – dài hạn.

Đáng chú ý, giá bán được xây dựng bám sát định giá ngân hàng, củng cố tính minh bạch và giá trị thực của sản phẩm. Quy trình xét duyệt hồ sơ được tinh gọn, xử lý nhanh gọn trong một lần, giúp khách hàng sớm hoàn tất thủ tục và sở hữu trọn bộ Đất – Nhà – Xe, tạo nên một cấu trúc tài chính rõ ràng, dễ tiếp cận và khác biệt.

Không gian sống hình thành sớm nền tảng giữ chân cư dân lâu dài

Không chỉ dừng lại ở chính sách bán hàng, Dragon Park còn được định vị là phân khu tạo nhịp sống sớm, giữ vai trò hạt nhân vận hành của toàn khu đô thị Dragon Eden. Trong xu hướng phát triển đô thị hiện đại, một dự án chỉ thực sự đáng sống khi cư dân có thể ở, sinh hoạt và tận hưởng trọn vẹn ngay trong nội khu, thay vì phụ thuộc vào các tiện ích bên ngoài.

Trung tâm của phân khu là công viên Eden Park rộng 2,1ha, đóng vai trò cân bằng nhịp sống mỗi ngày. Không gian xanh được quy hoạch bài bản với lối dạo bộ, khu vận động và sân sinh hoạt ngoài trời, đáp ứng nhu cầu thư giãn cho mọi lứa tuổi. Eden Park không chỉ là tiện ích cảnh quan, mà còn là chất xúc tác kết nối cộng đồng cư dân.

Song hành cùng đó là Eden Lounge không gian vận hành và sinh hoạt chung, nơi đón tiếp cư dân, tổ chức các hoạt động cộng đồng và thiết lập trật tự đô thị ngay từ giai đoạn đầu. Sự hiện diện sớm của Eden Lounge giúp Dragon Park nhanh chóng hình thành cảm giác một khu đô thị “đang sống, đang vận hành”, thay vì chỉ tồn tại trên bản vẽ.

Ngày 17-1-2026 chính thức mở bán Dragon Park - Phân khu ra mắt đầu tiên của Dragon Eden.

Đối với các gia đình trẻ, hệ thống trường học liên cấp nội khu là yếu tố then chốt cho quyết định an cư lâu dài. Trẻ em được học tập gần nhà, phụ huynh tiết kiệm thời gian đưa đón và an tâm về môi trường sống an toàn. Bên cạnh đó, công trình y tế được bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên, đặc biệt phù hợp với mô hình gia đình đa thế hệ.

Hoàn thiện hệ sinh thái sống là trung tâm thương mại nội khu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm, dịch vụ và sinh hoạt hằng ngày. Khi mọi tiện ích đều nằm trong tầm bước chân, cuộc sống của cư dân trở nên liền mạch, thuận tiện và bền vững hơn theo thời gian.

Chủ đầu tư Tandoland chính thức mở bán phân khu Dragon Park vào ngày 17-1-2026, mang đến loạt chính sách bán hàng và tài chính ưu tiên dành riêng cho những khách hàng tiên phong đồng hành cùng dự án từ giai đoạn đầu. Với pháp lý hoàn chỉnh, sản phẩm hình thành sớm và cấu trúc tài chính linh hoạt, Dragon Park mở ra cơ hội an cư – đầu tư an toàn, tối ưu dòng tiền và đón đầu biên độ tăng trưởng theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng cũng như sự phát triển đồng bộ của khu vực trong thời gian tới.