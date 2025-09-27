Vì sao không nên sử dụng lốp xe thường cho ô tô điện? 27/09/2025 15:39

Một trong những lợi ích lớn nhất của ô tô điện là ít phải bảo trì. Chiếc ô tô điện không bao giờ cần thay dầu và các mô-tơ điện cùng bộ pin tương đối ít phải bảo dưỡng.

Tuy nhiên, phần cao su giữ chiếc xe trên đường lại là một trong những hạng mục bảo dưỡng tốn kém nhất đối với xe điện. Mặc dù tổng chi phí sở hữu xe điện thường rẻ hơn xe chạy xăng theo thời gian, nhưng lốp ô tô điện lại có xu hướng đắt hơn.

Video: PHƯƠNG MINH

Nguyên nhân, ô tô điện cần một chiếc lốp xe đặc biệt. Ô tô điện nặng hơn đáng kể so với xe xăng. Một ví dụ điển hình là chiếc ô tô điện GMC Hummer EV Pickup có trọng lượng hơn 4 tấn.

Con số này gần gấp đôi trọng lượng của một chiếc xe bán tải chạy xăng truyền thống, cỡ lớn. Do đó, ô tô điện cần lốp đặc biệt có khả năng chịu được trọng lượng tăng thêm này.

Ô tô điện nặng hơn xe xăng vì hệ thống truyền động điện nặng hơn hệ thống truyền động xăng. Ví dụ, chiếc Nissan Leaf nặng hơn chiếc Nissan Versa khoảng 453 kg, mặc dù chúng có kích thước tương đương.

Động cơ xăng không hề nhẹ, nhưng chúng lại nhẹ khi so sánh với các mô-tơ điện nặng và bộ pin cung cấp năng lượng cho xe điện. Trọng lượng này sẽ càng tăng lên nếu xe điện có nhiều mô-tơ và bộ pin lớn hơn để đạt phạm vi di chuyển mở rộng và hiệu suất tối ưu.

Về mặt lý thuyết, bạn có thể lắp lốp tiêu chuẩn cho ô tô điện, nhưng lời khuyên là không nên. Lốp thông thường trên xe điện sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng xử lý, mòn nhanh hơn và rất có thể gây ra vấn đề về an toàn.

Do đó, lốp tương thích với xe điện sẽ bền hơn, và bạn sẽ chi tiêu ít hơn so với việc mua lốp rẻ hơn và thay thế chúng thường xuyên hơn.