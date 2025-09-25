Vì sao Toyota có thể làm ra ô tô điện giá chỉ gần 500 triệu? 25/09/2025 17:28

(PLO)-Hãng ô tô Toyota lại gây ngạc nhiên cho người tiêu dùng.

Hãng ô tô Toyota gần đây đã có chiến lược bắt tay với hãng xe Trung Quốc đã xây dựng nền tảng xe điện riêng của mình.

Điển hình là các mẫu xe dòng bZ (Beyond Zero) của ô tô Toyota hợp tác với FAW nhằm tối ưu hóa chi phí và công nghệ.

Thương hiệu ô tô Toyota bZ5 đang hấp dẫn người tiêu dùng. Đây là dòng xe điện SUV hợp tác với FAW kết hợp với các tính năng hiện đại và công nghệ pin Blade của BYD. Ô tô Toyota đã định vị mẫu xe này trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong thị trường xe điện nội địa Trung Quốc.

Chưa hết, giá ô tô Toyota bZ5 khởi điểm với mức giá 18.000 USD, tương đương 475 triệu đồng đã gây hấp dẫn cho những người tiêu dùng Trung Quốc thích một thương hiệu toàn cầu.

Ô tô Toyota bZ5 có thể chạy 630 km cho 1 lần sạc pin, được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Toyota Pilot, dựa trên công nghệ Momenta 5.0, tích hợp tới 33 cảm biến (bao gồm cả LiDAR trên các bản cao cấp nhất).

Hệ thống này hỗ trợ hơn 30 chức năng lái tự động, kể cả tính năng dẫn đường đô thị tự động (Urban NOA).

Khoang cabin tập trung vào công nghệ với triết lý tối giản, nổi bật là màn hình cảm ứng trung tâm 15.6 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số.