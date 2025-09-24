Người dùng ô tô Toyota dễ mất số tiền lớn nếu gặp vấn đề này 24/09/2025 09:45

(PLO)-Chỉ cần bị can thiệp vào đây, chiếc ô tô Toyota phải mất rất nhiều tiền để khắc phục.

Nhiều chủ xe ô tô Toyota bị đánh cắp, sau khi tìm được xe đã đối diện với khoản chi phí khổng lồ. Nguyên nhân, chiếc ô tô Toyota cần khắc phục lại hệ thống CAN-BUS.

Theo báo cáo, kẻ trộm ngắt kết nối một phần đèn pha của xe, sau đó kết nối một thiết bị cho phép chúng truy cập vào hệ thống CAN-BUS của xe, từ đó mở khóa cửa và khởi động động cơ.

Hệ thống CAN-BUS (Controller Area Network Bus) là một giao thức truyền thông tiêu chuẩn được sử dụng trong ô tô để các bộ điều khiển điện tử (ECU - Electronic Control Unit) có thể giao tiếp với nhau.

CAN-BUS hoạt động như một hệ thần kinh của chiếc xe, cho phép các bộ phận khác nhau như động cơ, hộp số, túi khí, hệ thống phanh ABS và hệ thống giải trí trao đổi dữ liệu qua một mạng lưới dây điện duy nhất, thay vì cần một cặp dây riêng biệt cho mỗi kết nối. Điều này giúp giảm đáng kể lượng dây điện, trọng lượng, và chi phí sản xuất xe.

Thông thường, chi phí khôi phục mất đến 11.000 bảng Anh (392 triệu đồng).

Các chuyên gia cho biết, trong thời đại kỹ thuật số, ô tô không còn chỉ là cỗ máy cơ khí. Chúng đã trở thành những cỗ máy phức tạp, được điều khiển bằng phần mềm và kết nối mạng. Sự thay đổi này mang lại nhiều tiện ích cho người dùng, nhưng đồng thời cũng làm tăng đáng kể chi phí sửa chữa.

Khi các nhà sản xuất như Hãng ô tô Toyota số hóa mạnh mẽ dòng xe của họ, từ động cơ, hộp số cho đến các tính năng an toàn, chi phí sửa chữa ngày càng đắt đỏ là điều không thể tránh khỏi.

Các linh kiện điện tử trong ô tô hiện đại không hề rẻ. Chúng được thiết kế chuyên biệt để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và thường đi kèm với công nghệ độc quyền của nhà sản xuất.

Ví dụ, một cụm đèn pha của xe Lexus không chỉ là một bóng đèn mà là một hệ thống phức tạp chứa nhiều ECU. Khi bị hỏng hoặc bị can thiệp bởi kẻ gian như trong trường hợp trộm cắp, việc thay thế toàn bộ cụm này có thể tốn kém hàng chục ngàn USD.