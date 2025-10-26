Cục CSGT nói về trách nhiệm của chủ xe cũ nát như thế nào? 26/10/2025 08:31

(PLO)- Cục CSGT cho biết người đứng tên trên giấy đăng ký xe và phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện của mình.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết hiện nay, Cục đang chỉ đạo các đơn vị đăng ký xe trong cả nước tiến hành sạch, chuẩn hoá dữ liệu đối với phương tiện cơ giới đường bộ.

Cục CSGT rà soát dữ liệu về đăng ký xe

Theo quy định của pháp luật thì chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) là người đứng tên trên giấy đăng ký xe và phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện của mình.

Cục CSGT hướng dẫn thanh lý xe cũ nát trước đây mà chưa thực hiện thu hồi biển số, thì chủ xe cần tới cơ quan đăng ký xe để khai báo về thông tin của xe. Ảnh: TN

Do vậy, đối với những xe đã cũ nát, không thể hoạt động được hoặc hết niên hạn hoạt động, khi bán, thanh lý (phế liệu), thì chủ phương tiện phải giữ lại biển số xe, mang tới cơ quan đăng ký xe nơi thường trú hoặc đóng trụ sở để làm thủ tục thu hồi biển số.

Trường hợp đã bán, thanh lý xe cũ nát trước đây mà chưa thực hiện thu hồi biển số, thì chủ xe cần tới cơ quan đăng ký xe để khai báo về thông tin của xe.

Nếu để “kẻ xấu” lợi dụng biển số của bạn chưa thu hồi để sử dụng phương tiện đó hoặc lắp lên các phương tiện khác hoạt động, thì chủ xe vẫn phải chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm những gì?

Căn cứ Điều 16 Thông tư 79/2024/TT-BCA có quy định về hồ sơ đăng ký sang tên xe như sau:

Hồ sơ thu hồi gồm: Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 79/2024/TT-BCA; 2 bản chà số máy, số khung của xe; Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định; Chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Quy định về sang tên đăng ký xe được nói rõ trong Thông tư 79/2024 của Bộ Công an. Ảnh: TN

Trong thời gian chờ nhận kết quả thu hồi, chủ xe được giữ lại biển số xe để sử dụng và phải nộp lại khi nhận chứng nhận thu hồi; trường hợp chủ xe không nộp lại biển số xe thì cơ quan đăng ký xe hủy kết quả và yêu cầu chủ xe làm lại thủ tục thu hồi trong trường hợp mất biển số xe theo quy định.

Hồ sơ đăng ký xe gồm: Giấy khai đăng ký xe; Giấy tờ của chủ xe quy định; Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định; Chứng từ lệ phí trước bạ xe theo quy định; Chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.