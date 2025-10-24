Bất ngờ bị camera AI phạt nguội lỗi xe máy không có gương chiếu hậu 24/10/2025 18:10

(PLO)- Người tham gia giao thông bất ngờ vì camera AI phạt nguội còn nhận diện cả lỗi xe máy không có gương chiếu hậu theo quy định của pháp luật.

Thời gian vừa qua, khi hàng loạt camera AI được lắp đặt trên nhiều tuyến đường, một số lỗi phạt nguội của các loại phương tiện tham gia giao thông đã được nhận diện.

Anh Bùi Thành Nhơn (TP.HCM) chia sẻ: “Có một ngày rảnh rỗi nên tôi vào check phạt nguội trên app VneTraffic và được thông báo với hàng loạt lỗi vi phạm giao thông khi điều khiển xe máy. Trong đó, tôi cũng đã thử tra cứu ở một vài ứng dụng khác nhưng không thấy lỗi”.

Đây là một số lỗi phạt nguội mà camera nhận diện được.

Anh Nhơn cho biết điều ngạc nhiên là ngoài các lỗi thông thường mà người tham gia giao thông thường mắc phải như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường hay chạy quá tốc độ, thì nay camera AI phạt nguội giao thông còn nhận diện cả lỗi xe máy không có gương chiếu hậu theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như PLO đã đưa tin Phòng CSGT (PC08)- Công an TP.HCM cho biết từ ngày 1-9 đến 3-10, camera AI được lắp đặt tại TP.HCM đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm giao thông.

Hiện TP.HCM có hơn 1.200 camera được bố trí rộng khắp để giám sát và xử lý vi phạm. Trong đó, có 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ, cùng 47 camera do Cục C08 đầu tư.

Ngoài ra, Phòng PC08 còn khai thác 710 camera của Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố, phục vụ công tác điều hành và xử lý vi phạm.

Hiện TP.HCM có hơn 1.200 camera được bố trí rộng khắp để giám sát và xử lý vi phạm. Ảnh: THY NHUNG

Tại khu vực 1 hiện có 412 camera, trong đó 172 hoạt động tốt, 219 bị hư hỏng, 21 đã tháo dỡ; khu vực 2 có 201 camera gồm 23 quan sát giao thông, 17 giám sát tốc độ, 161 giám sát đèn đỏ, dừng đỗ, đón trả khách... phản ánh rõ thực trạng hạ tầng xuống cấp, nhiều thiết bị chưa tích hợp AI, chưa kết nối truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm chỉ huy.

Các camera AI được lắp đặt tại các giao lộ: Điện Biên Phủ - Trương Định, Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn, Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi, Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương...

5 lỗi vi phạm mà Camera AI phát hiện nhiều nhất gồm: Vượt đèn đỏ; Đi sai làn đường; Dừng đỗ sai quy định; Chạy quá tốc độ; Không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường.