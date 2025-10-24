Chiếc ô tô Toyota này được chuyên gia khuyên cân nhắc trước khi mua 24/10/2025 08:43

(PLO)-Ô tô Toyota thường tốt về chất lượng nhưng không phải lúc nào cũng cần xuống tiền.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu nghe đến cái tên Toyota Paseo và hầu hết mọi người đều lắc đầu không biết.

Trong khi các mẫu ô tô Toyota khác, như Camry, Tacoma, RAV4 và thậm chí cả Prius, một trong những chiếc xe hybrid đầu tiên trở nên phổ biến rộng rãi, là những cái tên quen thuộc, thì ô tô Toyota Paseo hầu như không tạo được dấu ấn gì trong những năm 1990.

Được sản xuất từ năm 1991 đến 1997, Toyota Paseo là mẫu xe subcompact (cỡ nhỏ) đã không thu hút được sự chú ý của thị trường hoặc những người hâm mộ Toyota, mặc dù được chế tạo trên khung gầm của Corolla.

Vấn đề của ô tô Toyota Paseo không phải là nó là một chiếc xe tệ. Nó không gặp phải các vấn đề cơ học mà chỉ thất bại trong việc chinh phục trái tim của những người lái xe thập niên 1990.

Vì vậy Hãng ô tô Toyota đã nhanh chóng ngừng sản xuất. Do đó, nếu bạn mua một chiếc để phục hồi, việc tìm kiếm phụ tùng có thể rất khó khăn vì có quá ít xe Toyota Paseo được bán ở Mỹ.