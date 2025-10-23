Cách tiết kiệm hàng trăm triệu đồng khi mua ô tô 23/10/2025 10:13

(PLO)-Để tiết kiệm tiền khi mua ô tô hãy tham khảo một loạt các yếu tố này nhằm đạt được mức giá tốt nhất.

Theo các chuyên gia phân tích của Hãng nghiên cứu thị trường KBB (Mỹ), mua ô tô là khoản đầu tư lớn nhưng hoàn toàn có thể tiết kiệm tiền bằng cách mua xe đã qua sử dụng, thương lượng giá, và xem xét tổng chi phí sở hữu, bao gồm bảo hiểm, xăng và bảo dưỡng.

Trước khi mua ô tô, xác định số tiền bạn thực sự có khả năng chi trả, bao gồm các chi phí liên quan như bảo hiểm, thuế và bảo trì, lãi suất vay nếu mua bằng tiền vay. Nhận báo giá cho các loại xe khác nhau, vì chi phí bảo hiểm có thể khác biệt đáng kể.

Trong quá trình mua ô tô, hãy cân nhắc xe đã qua sử dụng. Vì mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng có thể giúp bạn tiết kiệm hàng ngàn USD so với việc mua xe mới, vì sự mất giá là cao nhất trong vài năm đầu đời của xe.

Đừng ngại thương lượng giá và nghiên cứu giá trị thị trường hợp lý của chiếc xe và bắt đầu bằng một đề nghị thấp hơn. Hãy sẵn sàng rời đi nếu giao dịch không phù hợp. Bạn nên mua vào cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm có thể rẻ hơn vì các đại lý có thể muốn đạt mục tiêu doanh số và xả kho các mẫu xe cũ hơn.

Sau khi mua ô tô, hãy thanh toán bằng tiền mặt nếu có thể vì giúp loại bỏ lãi suất và là cách trực tiếp nhất để tiết kiệm tiền khi mua xe. Tiết kiệm tiền còn đến từ việc xem xét hiệu suất nhiên liệu, chi phí bảo trì và tỷ lệ bảo hiểm của xe, chứ không chỉ riêng giá niêm yết.