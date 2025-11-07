Cách 'cứu' chiếc xe máy sau những trận triều cường 07/11/2025 15:34

(PLO)- Khi di chuyển qua các vùng ngập, chuyên gia khuyên rằng các chủ xe máy nên dắt qua vùng ngập thay vì cố gắng nổ máy khi bị chết máy.

Những ngày vừa qua, nhiều nơi ở TP.HCM bị ngập úng do ảnh hưởng của mưa bão và triều cường, nhiều người dân phải bì bõm qua các đoạn đường ngập nước để về nhà.

Theo các chuyên gia, chủ xe máy nên kiểm tra, bảo dưỡng xe sau khi xe máy đi qua các vùng ngập để không bị ảnh hưởng đến độ bền của xe.

Chăm sóc kĩ lưỡng hệ thống điện và lọc gió

Thông thường xe máy đi qua vùng nước ngập dễ bị chết máy do nước tràn vào bugi, lọc gió làm ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của các bộ phận này. Có nhiều trường hợp xe bị chết máy nhưng cũng có một số xe bị khó nổ máy sau khi đi mưa về. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc này chính là hệ thống dây điện đã bị ảnh hưởng sau khi đi mưa.

Lực lượng CSGT TP.HCM hỗ trợ người dân đi qua vùng ngập vào tối ngày 6-11.

Tài xế cần kiểm tra những chi tiết như mô tơ của bộ đề, mâm lửa phải được ưu tiên kiểm tra, hong khô và bọc kín các mối tiếp xúc, hay bugi là bộ phận cần được lau chùi sau khi đi mưa về.

Bên cạnh đó, nếu lọc gió bị ướt sẽ khiến khả năng tản nhiệt của quạt bị suy giảm. Và động cơ của xe hoạt động sẽ bị ì và nóng máy hơn.

Rửa xe máy sau khi đi qua vùng ngập

Các tạp chất trong nước mưa, vùng ngập kèm với bùn đất trên đường bám vào xe cũng là nguyên nhân gây rỉ sét, giảm độ bền của xe. Tưởng chừng nước mưa sẽ gột rửa sạch những bụi bẩn đó hoặc nhiều tài xế sẽ nghĩ ngày mai trời sẽ mưa nên không cần rửa, vệ sinh xe.

Nhưng việc rửa xe ngay sau khi đi ngoài trời mưa sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của phương tiện và giúp giảm chất ăn mòn trên xe, tránh han gỉ…

Tra dầu các bộ phận

Trường hợp nước tràn vào máy, điều rất dễ nhận ra khi dầu máy có nước sẽ nhanh chóng chuyển sang màu nâu như màu bùn. Lúc này, tài xế phải cho xe nổ để nóng máy và thay dầu mới cho động cơ hoạt động bền bỉ hơn.

Khi đi mưa, nước mưa nhanh chóng bám vào ổ xích, gây hiện tượng khô dầu và tiếng kêu ở ổ xích thậm chí chỉ qua một đêm sau khi đi mưa. Vì thế, cách tốt nhất là tra dầu vào ổ xích để duy trì trạng thái trơn tru của các khớp nối.

Xích xe máy cần được vệ sinh tra dầu mỡ bôi trơn thường xuyên vì khá dễ bị nước mưa cũng như bùn đất, bụi bẩn bám vào.