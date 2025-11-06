Hơn 1 triệu xe Toyota mất camera lùi: Chủ xe cần cập nhật phần mềm ngay tại đại lý 06/11/2025 15:27

Toyota đã thông báo thu hồi hơn một triệu xe sau khi phát hiện lỗi ở hệ thống camera chiếu hậu có thể khiến người lái xe lùi xe mà không nhìn rõ.

Nhiều mẫu xe Toyota, Lexus và Subaru từ Camry đến RX có nguy cơ bị đóng băng hình ảnh chiếu hậu trên màn hình. Ảnh: Toyota.



Đợt thu hồi quy mô lớn này diễn ra ngay sau một đợt thu hồi khác cách đây chưa đầy một tháng liên quan đến 394.000 xe do lỗi camera chiếu hậu tương tự.

Đến đây, mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn. Đợt thu hồi trước đó được cho là liên quan đến thiết bị từ một nhà cung cấp (Panasonic) và tập trung vào Toyota Tundra, Tacoma và Sequoia.

Nhưng đợt thu hồi mới này là một chiến dịch hoàn toàn riêng biệt. Nó liên quan đến hệ thống từ một nhà cung cấp linh kiện khác (Denso), ba thương hiệu ô tô khác nhau và hàng chục mẫu xe.

Trong trường hợp trước đó, màn hình có thể chuyển sang nửa đen nửa xanh. Điều này khá khó chịu, nhưng ít nhất thì tài xế sẽ nhận ra đây rõ ràng là lỗi.

Tuy nhiên, vấn đề mới này có khả năng nguy hiểm hơn. Mặc dù hình ảnh có thể không hiển thị hoàn toàn nếu chọn số lùi trong một khoảng thời gian nhất định sau khi bật đánh lửa, hình ảnh cũng có thể bị đóng băng. Điều này khiến người lái có cảm giác an toàn giả tạo.

Điều đó không thực sự hữu ích và cũng không hợp pháp. Camera lùi đã là yêu cầu bắt buộc của liên bang đối với tất cả các ô tô kể từ năm 2018.

Danh sách các xe bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi mới nhất khá dài, vì vậy chúng tôi đã đưa chúng vào một bảng ở cuối bài viết này. Tuy nhiên, danh sách này bao gồm các mẫu xe Toyota như Camry, Crown và Land Cruiser mới, nhiều xe Lexus như RX, TX và LC, và Subaru Solterra, phiên bản song sinh của Toyota bZ4X.

Giải pháp của Toyota không yêu cầu phần cứng mới. Chỉ cần cập nhật phần mềm đơn giản cho ECU hỗ trợ đỗ xe. Đây là thành phần trung tâm trên những chiếc xe được trang bị hệ thống Màn hình quan sát toàn cảnh (PVM).

Thật không may, bản cập nhật đó không thể được xử lý thông qua cập nhật OTA. Vì vậy, tất cả 1.024.407 xe sẽ phải đến đại lý địa phương để cài đặt mã mới theo cách cũ.

Chủ sở hữu Solterra sẽ được các đại lý Subaru xử lý việc sửa lỗi, chứ không phải Toyota.