Vì sao Toyota không muốn từ bỏ ô tô xăng? 05/11/2025 15:41

Tại Japan Mobility Show vừa qua ở Tokyo, Toyota không chỉ trưng bày các mẫu xe điện tương lai mà còn khơi lại cuộc tranh luận về động cơ đốt trong.

Trong thời điểm mà hầu hết các thương hiệu đang loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, thông điệp của nhà sản xuất này gần như là một sự thách thức.

Công ty tuyên bố họ không bao giờ có kế hoạch ngừng chế tạo động cơ không phải vì hoài niệm, mà là vì sự cân bằng. Bởi vì, trong quan điểm của Toyota, động lực hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vẫn dành chỗ cho ô tô xăng.

Ông Hiroki Nakajima, Giám đốc công nghệ Toyota, cho biết, Toyota trở thành công ty cuối cùng vẫn còn sản xuất động cơ.

Và lý do của ông không phải là bám víu vào quá khứ, mà là để giữ cho các lựa chọn luôn mở. Toyota tin rằng động cơ đốt trong vẫn có tương lai.

Hãy lấy ví dụ về mẫu Corolla Concept mới được trưng bày ở Tokyo. Mặc dù trông giống như một chiếc ô tô điện được thiết kế hoàn toàn mới, nhưng nó vẫn được thiết kế để có thể lắp vừa một động cơ xăng nhỏ gọn mà không làm mất đi tỷ lệ thanh thoát của xe.

Dưới nắp ca-pô, động cơ hybrid 1.5 L đặt mục tiêu tăng hiệu suất lên tới 20% đồng thời kích thước được thu nhỏ.

Sự cân bằng giữa đổi mới và sự quen thuộc chính là điểm mấu chốt. Toyota cho biết họ hy vọng sẽ làm cho động cơ sạch hơn mà không từ bỏ những gì vẫn đang hoạt động hiệu quả. Xe điện đôi khi mang lại cảm giác giống như "pháo hoa bị tắt tiếng" nên muốn giữ lại một phần cảm giác phản hồi cơ học khiến việc lái xe trở nên thú vị hơn.

Nếu mọi thứ diễn ra theo cách Toyota mong muốn, thì chiếc động cơ đốt trong cuối cùng trên thế giới sẽ không nằm trong bảo tàng, mà sẽ nằm dưới nắp ca-pô của một chiếc Corolla.