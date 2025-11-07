Loạt ô tô được kích cầu dịp cuối năm, có mẫu ưu đãi lên đến gần 200 triệu đồng 07/11/2025 14:38

(PLO)- Hàng loạt hãng xe tung các chương trình ưu đãi dịp cuối năm để kích cầu thị trường, có mẫu ô tô được ưu đãi lên đến gần 200 triệu đồng.

Những tháng cuối năm 2025, thị trường ô tô tiếp tục sôi động với hàng loạt chương trình ưu đãi đến từ các hãng xe và đại lý.

Hyundai

Trong tháng 11, Hyundai Thành Công tiếp tục tung chương trình giảm giá nhiều mẫu xe đồng thời hãng cũng tung ra nhiều quà tặng khác nhau.

Hyundai Tucson hiện đang được ưu đãi lên đến 40 triệu đồng.

Với Hyundai Accent hiện đang được áp dụng mức ưu đãi lên đến 54 triệu đồng (439-569 triệu đồng).

Ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, Hyundai Stargazer cũng được ưu đãi khoảng 70 triệu đồng, tuỳ từng đại lý (489-599 triệu đồng). Cũng trong tháng 11 này, các mẫu xe khác của Hyundai được ưu đãi mạnh như Tucson với mức ưu đãi hơn 40 triệu đồng hay mẫu Santa Fe có mức ưu đãi sâu lên đến 170 triệu đồng, tuỳ từng đại lý.

Mitsubishi

Mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ là Mitsubishi Xpander ghi nhận mức giảm tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11. Trong đó, phiên bản cao nhất là Xpander Cross với giá niêm yết 699 triệu đồng được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương 70 triệu, đưa giá bán thực tế xuống dưới 630 triệu đồng.

Ở phiên bản Xpander AT Premium (giá 659 triệu) hiện cũng được giảm 100% lệ phí trước bạ, đưa giá bán xuống còn 593 triệu đồng. Bản số sàn Xpander MT chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương với trị giá 28 triệu đồng, đưa mức giá bán còn 532 triệu đồng.

Ngoài ra, các mẫu xe khác cũng được kích cầu bằng các chương trình ưu đãi khác nhau.

Honda

Ở hãng Honda, hiện các đại lý ưu đãi lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe, trong đó mẫu SUV cỡ B là Honda HR-V G (bản tiêu chuẩn) được giảm 100% lệ phí trước bạ. Với các bản HR-V L và e:HEV RS chỉ được giảm 50%.

Với giá niêm yết 699 triệu đồng, khách hàng mua Honda HR-V G được giảm số tiền tương đương 70-84 triệu đồng tuỳ địa phương đăng ký. Với các bản L và e:HEV RS, mức giảm từ 37-52 triệu đồng.

Ngoài HR-V, trong tháng 11, Honda giảm 100% lệ phí cho mẫu xe MPV là BR-V (629-705 triệu) với trị giá khoảng 63-70 triệu đồng. Mẫu C-SUV bán chạy là CR-V được giảm trực tiếp 80 triệu đồng cho các phiên bản G và L và 50 triệu cho bản L AWD.

Ford

Ford Ranger đang được các đại lý kích cầu ưu đãi mạnh.

Trong tháng 11 này, Ford Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mẫu bán tải Ranger, bao gồm các phiên bản cao là Stormtrak, Wildtrak, Raptor và Ranger XLS (gồm cả bản XLS 4x2 và XLS 4x4).

Với giá bán dao động từ 707 triệu đến 1,299 tỉ đồng cho các phiên bản, ưu đãi trên của hãng tương đương với số tiền giảm là 42,5-130 triệu đồng. Riêng phiên bản XL (669 triệu) chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 20 triệu đồng.