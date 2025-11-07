7 mẫu xe cổ thập niên 90 giá rẻ bất ngờ 07/11/2025 08:16

(PLO)- Dưới đây là 7 chiếc xe hơi tuyệt vời của thập niên 90 mà bạn có thể mua với giá rẻ.

Ford Ranger Splash (1993–1997)

Ford Ranger Splash (1993–1997). Ảnh: Ford.



Splash là nỗ lực thành công của Ford nhằm mang đến phong cách cho dòng xe bán tải nhỏ gọn. Đầu xe loe rộng, màu sơn sáng và họa tiết màu xanh ngọc lam làm nó trông như phương tiện di chuyển hàng ngày của dân lướt ván.

Xe hơi này đơn giản, đáng tin cậy và được chế tạo để chịu đựng mọi điều kiện khắc nghiệt. Cả hai động cơ V6 3.0L và 4.0L đều dễ bảo dưỡng. Hầu hết các phụ tùng vẫn có sẵn tại bất kỳ cửa hàng nào.

Đây là một chiếc xe bán tải nhỏ, đơn giản, trung thực và đang dần trở nên phổ biến.

Mitsubishi 3000GT (1990–1999)

Chiếc 3000GT là sản phẩm phô diễn toàn bộ sức mạnh kỹ thuật thập niên 90 của Mitsubishi. Động cơ tăng áp kép, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, khí động học chủ động và hệ thống lái bốn bánh biến nó thành một kiệt tác kỹ thuật.

Nó nặng gần hai tấn, nhưng tốc độ thẳng đứng và cảm giác tương lai đã bù đắp lại điều đó. Những chiếc xe sạch sẽ, chạy tốt vẫn có giá thấp hơn nhiều so với xe thể thao hiện đại.

Xe Volvo 850 Turbo Wagon (1994–1997)

Xe Volvo 850 Turbo Wagon (1994–1997). Ảnh: Volvo.



Xe hơi này là cách lịch sự của Volvo. Nó ẩn chứa động cơ năm xi-lanh thẳng hàng tăng áp 222 mã lực bên dưới thân xe chắc nịch như gạch.

Nó có tiếng gầm gừ kỳ lạ, tuyệt vời. Nó xử lý tốt hơn nhiều so với vẻ ngoài.

Bên trong, nó mang đậm phong cách Scandinavia: tiện dụng, bền bỉ và quyến rũ lạ thường. Chúng được đánh giá thấp, thiết thực và nhanh chóng đến bất ngờ. Đây là kiểu xe khiến bạn mỉm cười khi chở hàng tạp hóa.

Nissan 300ZX (Z32, 1990–1996)

Chiếc 300ZX của Nissan là chiếc xe hơi thể thao "dành cho người lái thông minh" của thập kỷ. Với động cơ V6 cam kép và hệ dẫn động cầu sau, nó có thể sánh ngang với Supra và RX-7 mà không cần mức phí đăng ký lên đến sáu con số.

Các mẫu xe tăng áp kép phức tạp nhưng thú vị. Các phiên bản hút khí tự nhiên rẻ hơn và vẫn rất thú vị.

Mazda MX-5 Miata (NA/NB, 1990–1999)

Mazda MX-5 Miata (NA/NB, 1990–1999). Ảnh: Mazda.



Chiếc xe hơi này luôn nằm trong danh sách như thế này. Xe nhẹ, dẫn động cầu sau và có thể lái liên tục, nó đã chắt lọc niềm vui của một chiếc xe thể thao xuống mức thiết yếu.

Những chiếc xe NA thế hệ đầu tiên có đèn pha bật lên đã trở thành đồ sưu tầm, nhưng vẫn có thể mua được. Những chiếc xe NB đời sau thậm chí còn có giá cả phải chăng hơn và được cho là chế tạo tốt hơn. Nếu bạn muốn một chiếc xe có thể lái hàng ngày và sửa chữa tại nhà, thì đây chính là nó.

Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited (1998)

Jeep đã trang bị động cơ V8 5,9 lít tạo ra mô-men xoắn lớn hơn một số xe cơ bắp thời đó. Nó đi kèm với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và nắp capo phồng lên đầy đe dọa.

Chất lượng xe không được tinh tế, nhưng vẫn toát lên cá tính. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa sang trọng và mạnh mẽ, mang lại cảm giác mới mẻ vào cuối những năm 90.

Chevrolet Camaro (1990–1992, Thế hệ thứ 3)

Chevrolet Camaro (1990–1992, Thế hệ thứ 3). Ảnh: Chevrolet.



Trước khi Camaro trở nên hoàn thiện vào giữa những năm 90, thế hệ thứ ba đã mang đến phiên bản cơ bắp Mỹ thô sơ tương tự. Xe mang phong cách thập niên 90: mui trần, nội thất đơn giản và động cơ V8 khối nhỏ nghe vẫn hay như ngày nào.

Bạn sẽ tìm thấy vô số hỗ trợ về phụ tùng, vô số thông tin sửa chữa tự làm và một cộng đồng chủ sở hữu xe đông đảo. Hầu hết những chiếc xe còn sót lại đều có phần thô ráp, nhưng đó cũng là một phần của sự quyến rũ. Chiếc Camaro này tự hào với những dặm đường đã đi qua.