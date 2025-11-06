Top sedan bền bỉ nhất bạn có thể mua 06/11/2025 19:00

(PLO)- Theo iSeeCars, những chiếc sedan có khả năng vượt qua 250.000 dặm (khoảng 402.000 km) nhiều nhất đều là xe Nhật Bản. Dưới đây là những mẫu xe đáng quan tâm.

Xe hybrid Lexus ES

Xe hybrid Lexus ES. Ảnh: Motor1.



Sedan này có tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất. 7,5%. So với mức trung bình 2,9 lần.

Lexus ES báo hiệu xu hướng tích cực của xe hybrid. Mẫu sedan hạng sang cỡ trung này tiên phong áp dụng hệ truyền động điện, mang lại tuổi thọ ấn tượng. Với thương hiệu Lexus, xe đảm bảo chuyến đi êm ái, yên tĩnh và thoải mái.

Honda Accord

Xe có tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 8,8%. So với mức trung bình 3,4 lần.

Accord nổi tiếng với độ bền bỉ, kết hợp sự thoải mái, dễ bảo trì và chi phí vận hành thấp. Mẫu xe này dễ dàng đạt tới mốc 250.000 dặm.

Toyota Camry

Sedan có tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 9,0%. So với mức trung bình 3,5 lần.

Camry là đối thủ của Honda Accord, cho kết quả tuổi thọ gần như tương đương. Camry dẫn đầu về độ tin cậy và là một chiếc sedan xuất sắc mà người mua có thể tự tin lựa chọn.

Xe lai Toyota Avalon

Xe lai Toyota Avalon. Ảnh: Motor1.

Xe này có tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 9,7%. So với mức trung bình 3,8 lần.

Avalon Hybrid chia sẻ nền tảng với Lexus ES Hybrid, mang lại độ tin cậy tương tự. Đây là minh chứng cho thiết kế tinh tế của hệ thống truyền động tiết kiệm nhiên liệu. Dù ngừng sản xuất sau năm 2022, xe cũ vẫn có sẵn với bảo hành mở rộng.

Xe lai Toyota Camry

Tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 10,2%. So với mức trung bình 3,9 lần.

Toyota Camry đã cùng với Prius trở thành những ví dụ đầu tiên về sedan hybrid. Điều này chứng minh độ bền lâu dài và tiềm năng của hệ truyền động hỗ trợ pin.

Acura ILX

Tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 10,6%. So với mức trung bình 4,1 lần.

ILX là chiếc xe nhỏ nhất của Acura trước khi Integra hồi sinh. Nó được phát triển dựa trên Honda Civic thế hệ trước, chia sẻ nhiều chi tiết cơ khí với Civic Si. ILX gần như không thay đổi cho đến khi Integra trở lại vào năm 2022.

Honda Civic

Ảnh: Motor1.

Sedan này có tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 10,9%. So với mức trung bình 4,2 lần.

Mẫu xe compact biểu tượng này đạt điểm số đáng kinh ngạc về độ tin cậy. Civic có đủ mọi phiên bản (sedan, hatchback, hybrid, Si, Type R) và được chế tạo để bền bỉ theo thời gian.

Toyota Prius

Tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 12,2%. So với mức trung bình 4,7 lần.

Mặc dù gây tranh cãi về phân loại (thực chất là hatchback), iSeeCars vẫn xếp Prius là sedan trong dữ liệu. Prius là chiếc xe thúc đẩy ngành ô tô bước vào thế kỷ 21, chứng minh độ bền và phát triển thành tuyên ngôn thời trang hiện đại.

Toyota Avalon

Xe có tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 18,9%. So với mức trung bình 7,3 lần.

Avalon là mẫu sedan gần như hạng sang, giúp tiết kiệm phí bảo hiểm của Lexus. Chu kỳ sản xuất dài cho phép Toyota tinh chỉnh chất lượng, mang đến một chiếc xe đáng tin cậy trong nhiều năm lái xe không lo lắng.

Lexus IS

Sedan có tỉ lệ phần trăm có khả năng đạt 250.000 dặm cao nhất 27,5%. So với mức trung bình 10,6 lần.

Lexus IS có tuổi đời lâu nhất trong số các mẫu xe mới. Kết hợp khung gầm chắc chắn với chất lượng chế tạo vượt trội và nội thất sang trọng, độ tin cậy vượt trội đã giúp IS dẫn đầu danh sách này với khoảng cách khá xa.