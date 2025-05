Chiến lược 'hồi sinh' các mẫu ô tô phân khúc Sedan cỡ C? 24/05/2025 16:13

Phân khúc sedan cỡ C, một thời là "át chủ bài" của nhiều hãng xe, hiện đang đối mặt với những thách thức đáng kể do sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dòng xe MPV, SUV/Crossover.

Nhìn vào doanh số trong tháng 4-2025 của các mẫu xe phân khúc sedan cỡ C có thể thấy sự thách thức này. Cụ thể, trong tháng 4 vừa qua, doanh số các mẫu xe Sedan cỡ C lần lượt là: Mazda 3 bán được 204 xe, Kia K3 bán được 117 xe, Hyundai Elantra bán được 51 xe, Honda Civic bán được 69 xe và Toyota Altis bán được 28 xe.

Honda Civic e:HEV hiện đang được bán với giá từ 999 triệu đồng. Ảnh: TN

Khách quan có thể thấy, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên xe gầm cao bởi khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình, không gian nội thất rộng rãi và tầm nhìn tốt hơn. MPV thì lại ghi điểm nhờ tính đa dụng, chở được nhiều người với chi phí hợp lý.

Đồng thời xu hướng tiêu dùng thay đổi. Khách hàng trẻ tuổi có xu hướng tìm kiếm xe có tính năng công nghệ cao, thiết kế thể thao và cá tính, trong khi các gia đình lại ưu tiên sự tiện nghi và an toàn.

Bên cạnh đó, yếu tố về giá cũng là một trong những nguyên nhân cạnh tranh khiến cho doanh số xe phân khúc Sedan cỡ C giảm sút. Các mẫu xe ở phân khúc khác đôi khi có giá bán tiệm cận hoặc thậm chí thấp hơn, nhưng lại mang đến nhiều giá trị sử dụng hơn, gây khó khăn cho sedan cỡ C.

“Một số mẫu sedan cỡ C chưa có những cải tiến đáng kể về công nghệ hay thiết kế để tạo sự khác biệt và thu hút khách hàng”- một chuyên gia ô tô nhận định.

Theo các chuyên gia, để đưa phân khúc sedan cỡ C trở lại vị thế của mình, các hãng xe cần tập trung vào những yếu tố như: Sedan cỡ C cần thoát khỏi hình ảnh truyền thống, hướng tới thiết kế năng động, thể thao, cá tính và phù hợp với xu hướng hiện đại. Việc áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, đèn LED, la-zăng lớn, và các chi tiết tạo điểm nhấn sẽ thu hút khách hàng trẻ. Trang bị các tính năng thông minh và an toàn là yếu tố then chốt. Hay các hệ thống giải trí đa dạng như màn hình cảm ứng lớn, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây, hệ thống âm thanh cao cấp.

Đáng chú ý, một số chuyên gia cho rằng các hãng xe có thể đa dạng hoá động cơ cho các mẫu xe Sedan cỡ C. Ngoài động cơ xăng truyền thống, có thể cân nhắc phát triển các phiên bản hybrid hoặc Mild-Hybrid để đáp ứng xu hướng tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Hiện trong phân khúc đã có Honda Civic có thêm phiên bản e:HEV.

“Để vực dậy thị trường sedan cỡ C, các hãng xe không thể giữ nguyên cách tiếp cận truyền thống. Thay vào đó, cần một chiến lược toàn diện, tập trung vào việc cải tiến sản phẩm với công nghệ và thiết kế hấp dẫn, đưa ra chính sách giá và ưu đãi cạnh tranh, tăng cường trải nghiệm khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Bằng cách tập trung vào những giá trị cốt lõi của sedan và thích nghi với xu hướng thị trường, phân khúc này hoàn toàn có thể tìm lại được vị thế của mình”- vị chuyên gia cho hay.