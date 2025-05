4 mẫu xe cổ điển mang phong cách 'thượng lưu' với giá dưới 380 triệu đồng 23/05/2025 10:55

Dưới đây là bốn lựa chọn nổi bật, mỗi chiếc đều mang một phong cách riêng biệt, hứa hẹn sẽ làm hài lòng những tín đồ của "xế hộp" đẳng cấp.

Bạn đang tìm kiếm một chiếc xe cổ điển không chỉ đẹp mắt mà còn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế của giới thượng lưu ngày xưa, nhưng với mức giá phải chăng. Ảnh: Motorbiscuit.



Jaguar XJ Series III (1979–1992)

Jaguar XJ nguyên bản là một trong những mẫu sedan sở hữu thiết kế tuyệt mỹ nhất mọi thời đại. Nhà sản xuất ô tô Anh Quốc đã giữ nguyên phần đầu xe bốn đèn pha mang tính biểu tượng từ khi ra mắt vào năm 1968 cho đến tận năm 2009.

Chiếc xe cổ điển này mang đến cho bạn cảm giác lái của một chiếc sedan hạng sang đúng nghĩa. XJ Series III giống như một chiếc áo blazer hải quân đa năng trong ngành ô tô. Jaguar đã liên tục nâng cấp về mặt cơ khí cho dòng xe này, nhưng thiết kế lại vào năm 1994 đã làm mất đi phần lớn nét phong cách ban đầu. "Series III" (1979–1992) đạt đến điểm cân bằng hoàn hảo giữa sự tiện nghi hiện đại và vẻ ngoài cổ điển. Những mẫu xe đời sau vẫn là món hời, với nhiều lựa chọn.

Mercedes-Benz SL (R107, 1972–1989)

Mẫu xe cổ điển này lại là một bí mật được giữ kín. Trong khi những mẫu xe như Gullwing hay người kế nhiệm (W113 SL 1963–71) thu hút sự chú ý với giá bán lại cao ngất ngưởng, thì SL 1971–89 (thế hệ R107) lại ít được biết đến hơn.

Xe cổ điển này có sẵn dưới dạng coupe, mui trần và mui cứng có thể tháo rời, một chiếc SL được bảo quản tốt là một trong những chiếc xe tuyệt vời nhất mà bạn có thể mua với giá dưới 380 triệu đồng.

Những mẫu SL đời sau với động cơ V8 lớn thuộc phân khúc cao cấp có thể có giá tới gần 1,3 tỉ đồng, vì vậy hãy tìm kiếm kỹ lưỡng.

Bentley Eight (1984–1992)

Chiếc xe cổ điển sang trọng, bề thế này giống như một bộ suit ba mảnh với khăn cài túi. Nhưng bạn có biết rằng có những chiếc Bentley đã qua sử dụng trên thị trường với giá dưới 380 triệu đồng.

Vào những năm 1980, Bentley đã giới thiệu dòng sản phẩm "entry-level" đầu tiên của mình với mẫu Bentley Eight. Ngày nay, những chiếc Mulsanne sang trọng hay Turbo R mạnh mẽ từ thập niên 80 đang có giá cao, trong khi Eight lại bị bỏ qua một cách đáng tiếc. Nhưng đó lại là tin tốt cho những người muốn sở hữu một chiếc Bentley với ngân sách hạn chế.

Eight được trang bị động cơ V8 6,75 lít ban đầu do Rolls-Royce phát triển. Do không có bộ tăng áp, chi phí bảo dưỡng rẻ hơn đáng kể. Lưu ý rằng một số chiếc Eight đời đầu có ghế bọc vải, nhưng bắt đầu từ năm 1987, 100% là ghế bọc da.

Alfa Romeo Spider Series 2 & 3 (1970–1990)

Đây là xe cổ điển mui trần. Alfa chỉ sản xuất Series 1, thường được gọi là “boattail”, từ năm 1966–1969. Chúng đã trở thành những chiếc xe sưu tầm đắt giá. Tuy nhiên, “Kamm tail” của Series 2 và Series 3 (1970–1990) vẫn giữ được hầu hết nét quyến rũ châu Âu của bản gốc.

Những chiếc xe thể thao Ý đáng yêu này có khả năng vào cua tốt hơn bất kỳ chiếc xe nào trong danh sách. Nhưng phần đuôi xe dài lại mang đến một cốp xe lớn đáng ngạc nhiên.

Chiếc xe cổ điển hoàn hảo của bạn phụ thuộc vào phong cách độc đáo của riêng bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe châu Âu với vẻ ngoài sành điệu, hãy cân nhắc đến những mẫu BMW, Fiat, Rolls-Royce, MG, Maserati, Triumph, Volvo, Citroen, Aston Martin và Porsche đã qua sử dụng.

Cho dù bạn yêu thích coupe thể thao, mui trần lãng mạn hay sedan sang trọng, vẫn có những lựa chọn phù hợp với mọi người.