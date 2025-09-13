Những mẫu sedan bền bỉ cho người không muốn bận tâm sửa chữa 13/09/2025 07:15

(PLO)- Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc sedan bền bỉ trên 250.000 dặm (khoảng 400.000 km) thì đây chính là danh sách bạn cần.

Dưới đây là một số mẫu sedan siêu bền bỉ có tỷ lệ đạt cột mốc 250.000 dặm (khoảng 400.000 km) cao nhất mà bạn vẫn có thể mua mới.

Đây được đánh giá là phiên bản Civic tốt nhất trong nhiều năm qua, cả về độ tin cậy lẫn công nghệ tích hợp. Ảnh: Honda.



Honda Civic Sedan 2026

Với phiên bản nâng cấp mới nhất, Honda Civic 2026 tiếp tục duy trì là mẫu sedan bền bỉ và giá cả phải chăng bằng việc trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 2.0L hút khí tự nhiên. Đây được đánh giá là phiên bản Civic tốt nhất trong nhiều năm qua, cả về độ tin cậy lẫn công nghệ tích hợp.

Toyota Corolla 2026

Mẫu xe nhỏ gọn huyền thoại này của Toyota tiếp tục mang đến độ tin cậy ấn tượng với mức giá phải chăng. Mặc dù có giá thấp hơn Civic, phiên bản cơ sở của Corolla 2026 vẫn sở hữu động cơ mạnh mẽ hơn. Nền tảng động cơ hút khí tự nhiên đảm bảo chi phí vận hành thấp mà vẫn cực kỳ bền bỉ.

Lexus ES 2025

Lexus ES là minh chứng rõ ràng cho việc không có chiếc sedan hạng sang nào bền bỉ hơn. Ảnh: Lexus.



Lexus ES là minh chứng rõ ràng cho việc không có chiếc sedan hạng sang nào bền bỉ hơn. Với chất lượng chế tạo vượt trội và nhiều giải thưởng danh giá, Lexus ES 2025 là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến đi đường dài, mang lại sự thoải mái tối đa và độ bền hàng đầu phân khúc.

Toyota Camry 2025

Bước sang kỷ nguyên mới, Toyota Camry 2025 lần đầu tiên chỉ sử dụng động cơ hybrid. Đây là một món quà cho những ai quan tâm đến hiệu quả và độ tin cậy, bởi động cơ hybrid 4 xi-lanh thẳng hàng A25A-FXS 2.5L của Toyota được đánh giá là một trong những hệ thống hybrid hiệu quả và mạnh mẽ nhất hiện nay.

Mẫu sedan bền bỉ này có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu và không gian rộng rãi.

Toyota Prius 2026

Hệ thống hybrid huyền thoại của Toyota Prius có khả năng đạt cột mốc 250.000 dặm cao gấp 2,3 lần so với xe sedan thông thường. Với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng M20A-FXS 2.0L đã được kiểm chứng về độ tin cậy, cùng thiết kế táo bạo, Prius 2026 là lựa chọn tuyệt vời cho những ai tìm kiếm một chiếc sedan bền bỉ theo thời gian.

Honda Accord Hybrid 2025

Honda đã có những bước tiến vượt bậc với công nghệ hybrid của mình. Ảnh: Honda.



Honda đã có những bước tiến vượt bậc với công nghệ hybrid của mình. Phiên bản Hybrid của Honda Accord 2025, chiếm hơn một nửa doanh số, đã chứng minh được sự hiệu quả và độ tin cậy cao. Mẫu sedan bền bỉ này có công suất ấn tượng, nội thất rộng rãi và tiện dụng.

Toyota Camry 2024

Phiên bản Camry 2024 cung cấp ba tùy chọn động cơ: động cơ hybrid, động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên và động cơ V6 3.5L. Cả ba đều có khả năng đạt mốc 250.000 dặm nếu được bảo dưỡng đúng cách, làm nên sức hút bền bỉ của mẫu xe này.

Honda Accord 2025

Với gần 17% khả năng đạt được cột mốc 250.000 dặm, Honda Accord 2025 là một trong những chiếc sedan bền bỉ, mạnh mẽ nhất mà bạn có thể mua. Honda đã không ngừng cải tiến mẫu xe này qua từng thế hệ, đảm bảo rằng bạn sẽ dành nhiều thời gian lái xe hơn là sửa chữa.

Dù đã ngừng sản xuất vào năm 2022, Toyota Avalon vẫn là "ông vua" về độ bền. Ảnh: Toyota.



Toyota Avalon 2022

Dù đã ngừng sản xuất vào năm 2022, Toyota Avalon vẫn là "ông vua" về độ bền. Mẫu xe này mang đến sự thoải mái và độ tin cậy của một chiếc Lexus ES nhưng với mức giá dễ chịu hơn. Với động cơ V6 3.5L êm ái là tiêu chuẩn, Avalon 2022 là lựa chọn lý tưởng cho những ai đặt sự thoải mái và độ bền lên hàng đầu.