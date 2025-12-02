7 mẫu xe Nhật cổ điển đang được giới sưu tầm săn đón nhất hiện nay 02/12/2025 18:50

(PLO)- Dưới đây là những mẫu xe thể thao Nhật Bản cổ điển từ thập niên 90 và 2000 chắc chắn sẽ tăng giá trị trong tương lai.

Toyota Celica GT-Four (ST185/ST205)

Xe cổ điển Toyota Celica GT-Four (ST185/ST205). Ảnh: Toyota.



Xe cổ điển này đã cạnh tranh mạnh mẽ tại Giải vô địch đua xe Rally thế giới (WRC) vào những năm 1990 với Toyota Celica. Khi Toyota giới thiệu Celica GT-Four vào năm 1990, nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Động cơ 3SGTE là một quái vật tăng áp 2.0 lít, sản sinh công suất 222 mã lực.

Cho đến năm 1994, họ sửa đổi 3SGTE để tạo ra công suất 255 mã lực và kiểu dáng thân xe cũng thay đổi. Những chiếc Toyota Celica này là những chiếc cuối cùng có hệ dẫn động bốn bánh. Xe cổ điển sở hữu hiệu suất tăng áp và có nguồn gốc từ môn thể thao đua xe. Những chiếc xe cổ điển này chỉ có 2.500 chiếc được sản xuất.

Mazda RX-8

Xe cổ điển này ra mắt năm 2003 với động cơ xoay 13B-MSP Renesis được thiết kế lại hoàn toàn. Nó vẫn là động cơ 1,3 lít nhưng được nạp khí tự nhiên. Renesis được cung cấp với tùy chọn bốn cổng cho công suất 191 mã lực và tùy chọn sáu cổng cho công suất 238 mã lực.

Động cơ độc đáo này đồng nghĩa với việc nó hoàn toàn khác biệt và hiếm có so với động cơ xoay của các xe Mazda trước đây. Do đó, giá trị của nó đang tăng lên. Mazda RX-8 là chiếc xe quay cuối cùng tồn tại trên thị trường. Điều này khiến nó trở nên rất hiếm và được săn đón.

Honda Prelude SH (thế hệ thứ 5)

Chiếc Coupe dẫn động cầu trước được lai tạo trên đường đua. Mẫu Honda Prelude SH thế hệ thứ năm có công nghệ tiên tiến hơn nhiều so với thời điểm đó. ATTS (Hệ thống truyền mô-men xoắn chủ động) không chỉ đơn giản là LSD (Bộ vi sai hạn chế trượt).

Hệ thống ATTS giúp cung cấp khả năng xoay khi tăng ga tốt hơn, điều mà bạn thường không thể có được ở xe dẫn động cầu trước. Công nghệ này kết hợp với động cơ bốn xi-lanh H22A 2,2 lít tạo ra công suất 200 mã lực. Thế hệ thứ năm hiện đang thu hút những người đam mê nhờ sự độc đáo và hiếm có.

Subaru SVX

Sự sang trọng độc đáo với hệ dẫn động bốn bánh. Đây là một chiếc coupe cổ điển được thiết kế bởi Giorgetto Giugiaro, người đã thiết kế DMC DeLorean. Động cơ là loại Boxer 6 xi-lanh nằm ngang dung tích 3,3 lít, sản sinh công suất 230 mã lực.

Xe cổ điển cũng sở hữu thiết kế cửa sổ "trong cửa sổ" độc đáo. Dĩ nhiên, là một chiếc Subaru, SVX cũng được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Chỉ có khoảng 24.000 chiếc được sản xuất.

Nissan 300ZX (Z32)

Xe cổ điển Z32 Nissan 300ZX chỉ làm cho tên tuổi của dòng xe Z trở nên tốt hơn với động cơ V6 tăng áp kép 3.0 lít. Động cơ này sản sinh công suất 300 mã lực, đủ sức cạnh tranh với Corvettes vào thời điểm đó.

Nissan 300ZX cũng sử dụng hệ thống HICAS (Hệ thống lái điều khiển chủ động công suất cao). Nissan 300ZX đã bị lu mờ bởi Nissan Skyline và Toyota Supra trong nhiều năm. Vào thời điểm đó, 300ZX thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Nissan Skyline và Toyota Supra ngay từ khi xuất xưởng.

Mitsubishi Galant VR-4

Mitsubishi Galant VR-4 đã thay đổi bộ mặt đua rally của Mitsubishi, giành chiến thắng đầu tiên tại Giải vô địch Rally Thế giới năm 1989 với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Galant VR-4 sở hữu động cơ Turbo 4G63 2.0 lít biểu tượng, sản sinh công suất 200 mã lực và dễ dàng được tinh chỉnh để mạnh mẽ hơn. Kiểu dáng sedan dẫn động bốn bánh toàn thời gian của Galant VR-4 đã mở đường cho Mitsubishi Lancer Evolution, mẫu xe cũng sử dụng chung động cơ. Chỉ có khoảng 16.000 chiếc Galant VR-4 được sản xuất, và chỉ khoảng 3.000 chiếc trong số đó được đưa đến Mỹ.

Lexus SC300/Toyota Soarer

Xe cổ điển Toyota Soarer và Lexus SC300 là cùng một mẫu xe nhưng được bán ở các thị trường khác nhau. Nếu bạn sở hữu Soarer, bạn có thể có động cơ tăng áp kép 2JZ-GTE 3.0 lít, cùng loại với động cơ trên Toyota Supra MK IV.

Nếu bạn sở hữu Lexus SC300, bạn có thể có phiên bản động cơ hút khí tự nhiên 2JZ-GE 3.0 lít, vẫn rất ấn tượng. Nó cũng rất sang trọng. Phiên bản số sàn của những chiếc xe này cực kỳ khó tìm và được săn đón.