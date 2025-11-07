Chiếc ô tô này liệu có thể thay thế xe máy Honda? 07/11/2025 09:27

Hãng Renault chuẩn bị ra mắt mẫu xe Renault Twingo. Mẫu xe điện này sẽ là phiên bản có giá khởi điểm thấp nhất trong dòng ô tô điện (EV) của Renault với giá dưới 17.000 Euro (514 triệu đồng), dự kiến lăn bánh vào năm 2026.

Về hình dáng chiếc ô tô tương tự một quả bong bóng và có thiết kế đèn bán nguyệt giống nhau ở cả phía trước và phía sau, khoang lái thoáng đãng, hình trụ và lơ lửng và được thiết kế để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.

Việc tạo ra một chiếc xe điện đô thị với giá dưới 17.000 Euro là rất quan trọng đối với tham vọng xe điện ngày càng tăng của Renault, nhưng cách nó được phát triển cũng có ý nghĩa lớn đối với hãng xe Pháp. Từ khi thiết kế đến khi ra mắt Twingo chỉ mất 21 tháng phát triển.

Renault tuyên bố chiếc ô tô điện đô thị này sẽ thải ra lượng CO2 thấp hơn 75% trong suốt vòng đời so với chiếc xe động cơ đốt trong trung bình được bán ở Châu Âu vào năm 2023.