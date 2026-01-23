Cách giảm độ chói khi lái xe ban đêm 23/01/2026 08:59

(PLO)- Lái xe ban đêm dễ bị lóa mắt và mệt mỏi, nhưng chỉ với vài mẹo đơn giản, bạn có thể nhìn rõ hơn và lái xe an toàn hơn.

Cách giảm độ chói khi lái xe ban đêm

Theo wikiHow, lái xe ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tầm nhìn bị hạn chế, mắt dễ mỏi và khả năng phản xạ ánh sáng kém hơn ban ngày. Ánh sáng chói từ đèn pha xe đối diện, đèn hậu phía sau, kính bẩn hay gương phản xạ sai góc đều có thể khiến người lái bị lóa mắt, mất tập trung và phản ứng chậm. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể cải thiện đáng kể khả năng quan sát và mức độ an toàn khi lái xe ban đêm bằng những biện pháp đơn giản, dễ thực hiện sau đây.

1. Giữ xe luôn sạch sẽ

Vệ sinh kính chắn gió

Kính chắn gió bẩn là nguyên nhân hàng đầu gây tán xạ ánh sáng, khiến đèn xe đối diện trở nên chói hơn nhiều lần. Bạn nên lau sạch cả mặt trong và mặt ngoài kính ít nhất mỗi tháng một lần, hoặc trước những chuyến đi dài vào ban đêm.

Ngoài dung dịch chuyên dụng, bạn có thể dùng hỗn hợp gồm nước, nước rửa chén và giấm để loại bỏ dầu mỡ, bụi mịn và vết ố bám lâu ngày. Sau khi lau, hãy dùng khăn microfiber khô để tránh để lại vệt mờ.

Làm sạch gương chiếu hậu và cửa sổ xe

Gương và cửa sổ bẩn không chỉ làm giảm khả năng quan sát mà còn phản xạ ánh sáng mạnh hơn, gây lóa mắt. Hãy lau sạch cả mặt trong và mặt ngoài gương, cửa sổ ít nhất mỗi tháng hoặc ngay khi thấy bám bẩn. Việc lau khô bằng khăn microfiber giúp bề mặt kính trong suốt, không để lại vệt nước.

Vệ sinh đèn pha

Đèn pha bị ố vàng, mờ đục sẽ làm giảm độ sáng và phân tán ánh sáng không đều, khiến bạn khó nhìn rõ đường và vật cản. Bạn có thể làm sạch tạm thời bằng kem đánh răng hoặc dung dịch đánh bóng đèn pha. Nếu đèn bị xuống cấp nặng, nên đưa xe đi phục hồi hoặc thay mới để đảm bảo hiệu quả chiếu sáng tối ưu.

2. Chăm sóc thị lực, yếu tố then chốt khi lái xe ban đêm

Giữ kính mắt luôn sạch

Nếu bạn đeo kính, hãy chắc chắn rằng tròng kính không có bụi, vết dầu hay vết xước nhỏ. Những vết này có thể làm tán xạ ánh sáng và khiến mắt bị lóa nhiều hơn, đặc biệt khi gặp đèn pha mạnh.

Cân nhắc lớp phủ chống phản xạ (AR)

Lớp phủ AR là một lớp mỏng trên tròng kính giúp giảm phản xạ ánh sáng và tăng lượng ánh sáng truyền qua mắt. Nhờ đó, hình ảnh rõ nét hơn, giảm hiện tượng lóa và mỏi mắt khi lái xe ban đêm.

Tránh nhìn thẳng vào đèn pha xe đối diện

Khi có xe ngược chiều tiến lại gần, thay vì nhìn thẳng vào đèn pha, hãy hướng ánh nhìn xuống bên phải, tập trung vào vạch trắng bên đường hoặc lề đường. Điều này giúp mắt tránh bị lóa mà vẫn duy trì nhận thức về không gian xung quanh bằng tầm nhìn ngoại vi.

Khám mắt định kỳ

Thị lực suy giảm có thể khiến bạn nhạy cảm hơn với ánh sáng chói. Việc khám mắt thường xuyên giúp phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời các vấn đề về thị lực.

3. Điều chỉnh gương và đèn xe đúng cách

Sử dụng chế độ ban đêm của gương chiếu hậu

Hầu hết các xe hiện nay đều có gương chiếu hậu chống chói hoặc chế độ ban đêm. Khi kích hoạt, gương sẽ làm mờ ánh sáng từ xe phía sau, giúp giảm lóa và mỏi mắt, đặc biệt khi di chuyển trong dòng xe đông.

Căn chỉnh đèn pha theo đúng tiêu chuẩn

Đèn pha được chỉnh quá cao có thể gây chói cho xe đối diện; quá thấp lại làm giảm tầm nhìn của bạn. Hãy kiểm tra và căn chỉnh đèn pha định kỳ tại gara hoặc đại lý để đảm bảo góc chiếu sáng phù hợp, vừa đủ sáng đường, vừa không gây nguy hiểm cho người khác.

Hãy đảm bảo đèn pha của bạn được căn chỉnh đúng cách. Ảnh: wikiHow

Điều chỉnh gương chiếu hậu hai bên đúng cách

Căn chỉnh gương sao cho giảm tối đa điểm mù và hạn chế ánh sáng phản xạ trực tiếp vào mắt. Việc này không chỉ giúp giảm chói mà còn tăng khả năng phát hiện xe phía sau và bên hông.

Hạn chế bật đèn nội thất

Ánh sáng trong khoang xe làm giảm khả năng thích nghi của mắt với bóng tối bên ngoài, khiến bạn khó quan sát đường hơn. Chỉ nên bật đèn nội thất trong thời gian rất ngắn khi thực sự cần thiết.