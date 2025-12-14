​5 sự cố thường gặp ở xe bán tải khiến tài xế tốn kém 14/12/2025 11:18

(PLO)- Bỏ qua những dấu hiệu và triệu chứng của các sự cố thường gặp có thể dẫn đến hỏng hóc và chi phí sửa chữa tốn kém cho xe bán tải.

Việc xe bán tải bị hỏng hóc là điều không một tài xế nào mong muốn. Điều này đặc biệt đúng với xe tải chở hàng, vì tài xế phụ thuộc vào chúng để kiếm sống. Vì vậy, đây là danh sách những vấn đề phổ biến nhất cần lưu ý để xe hoạt động trơn tru.

Sự cố truyền tải

Xe bán tải phải chịu tải trọng rất lớn khi kéo và chở hàng. Hộp số cần phải bền bỉ để truyền lực từ động cơ đến bánh xe.

Các vấn đề về hộp số có thể bao gồm trượt số, sang số chậm, tiếng kêu lạch cạch và tiếng mài lạ. Nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu này, hãy đặt lịch hẹn với cửa hàng sửa chữa ngay lập tức.

Để giữ cho hộp số luôn trong tình trạng tốt nhất, hãy thường xuyên kiểm tra mức dầu và thay dầu theo lịch trình khuyến nghị của nhà sản xuất xe. Điều này có thể kéo dài tuổi thọ của hộp số.

Các vấn đề về hệ thống treo

Các tài xế không nên xem nhẹ hệ thống treo. Đây là một trong những bộ phận dễ bị hao mòn sớm nhất, nhưng lại rất cần thiết để vận chuyển hàng hóa nặng.

Các vấn đề thường gặp bao gồm lò xo bị chùng, khớp cầu kêu cót két hoặc giảm xóc bị mòn. Bạn có thể nhận thấy vấn đề nếu thấy xe bán tải của mình bị xóc nảy quá mức khi lưu thông trên đường. Ngoài ra, xe có thể bị kéo sang một bên và lốp bị mòn không đều.

Hãy thường xuyên kiểm tra hệ thống treo và thay thế các bộ phận bị mòn kịp thời để tránh những chi phí sửa chữa tốn kém về sau.

Sự cố hệ thống phanh

Việc cần phải dừng đột ngột sẽ căng thẳng hơn khi chở hàng hoặc kéo rơ moóc. Nhưng với việc sử dụng thường xuyên, má phanh, đĩa phanh và kẹp phanh sẽ bị mòn. Điều này làm giảm lực phanh và tăng quãng đường dừng xe.

Dấu hiệu của sự cố bao gồm phanh kêu rít và bàn đạp phanh rung. Hãy đảm bảo kiểm tra phanh thường xuyên để phát hiện các bộ phận bị mòn trước khi vấn đề trở nên nguy hiểm hơn.

Động cơ quá nóng

Thông thường, động cơ xe bán tải phải chịu tải nặng hơn so với động cơ ô tô. Chúng cần nhiều sức mạnh hơn do trọng lượng xe bán tải nặng hơn và nhu cầu kéo và chở hàng.

Các vấn đề thường gặp gây ra hiện tượng động cơ quá nóng bao gồm mức nước làm mát thấp, sự cố bơm nước và bộ điều nhiệt bị lỗi. Theo Auto Masters Repair, bạn không nên bỏ qua các dấu hiệu quá nóng, chẳng hạn như hơi nước bốc lên từ nắp ca-pô hoặc kim chỉ nhiệt độ tăng cao.

Làm như vậy sẽ làm tăng nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng. Hãy thường xuyên kiểm tra hệ thống làm mát, mức nước làm mát, bộ tản nhiệt, ống dẫn và bộ điều nhiệt để đảm bảo mọi thứ hoạt động bình thường.

Sự cố hệ thống nhiên liệu

Các vấn đề về hệ thống nhiên liệu dẫn đến giảm hiệu suất và hiệu quả hoạt động. Những thứ như bộ lọc nhiên liệu bị tắc, bơm bị hỏng hoặc kim phun bị bẩn đều ảnh hưởng đến việc cung cấp nhiên liệu. Điều này có thể khiến động cơ chết máy hoặc mất công suất.

Điều này có thể ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu của xe bán tải, làm tăng chi phí vận hành. Vì vậy, hãy thay thế các bộ lọc và làm sạch kim phun.