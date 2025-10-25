7 mẫu xe bán tải tương lai sẽ ra mắt trước năm 2030 25/10/2025 11:49

(PLO)- Hiện nhiều nhà sản xuất ô tô đang phát triển các dòng xe mới để đáp ứng văn hóa chuộng xe bán tải của người dân, từ xe bán tải điện nhỏ gọn đến những mẫu xe xăng cỡ lớn.

Dưới đây là 7 mẫu xe bán tải tương lai dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2030.

Xe bán tải điện Slate

Slate Auto đang phát triển một chiếc xe tải điện nhỏ. Xe sẽ có hai chỗ ngồi và gần như chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản nhằm duy trì mức giá phải chăng.

Tuy nhiên, xe bán tải Slate có khả năng tùy chỉnh rất cao với nhiều loại ốp, bánh xe và công nghệ có sẵn. Từ thanh ray trên nóc xe, bộ nâng hạ đến đèn nội thất, người dùng có thể tùy chỉnh chính xác những gì mình muốn. Thậm chí xe có thể được biến thành một chiếc SUV năm chỗ.

Xe có phạm vi hoạt động ước tính khoảng 240 dặm (384 km) với pin tiêu chuẩn. Pin mở rộng cho phạm vi hoạt động khoảng 385 km. Giá bán hiện tại dự kiến khởi điểm từ 27.000 USD (khoảng 710 triệu đồng).

Xe bán tải khung liền thân Hyundai

Hiện Hyundai đang chế tạo một chiếc xe bán tải cỡ trung với kết cấu thân trên khung (body-on-frame). Nó sẽ lớn hơn và mạnh mẽ hơn so với mẫu xe bán tải nhỏ gọn, thân liền khối Hyundai Santa Cruz.

Ngoài ra, hãng còn có thể cung cấp một phiên bản SUV để cạnh tranh với Toyota 4Runner. Dự kiến, xe bán tải sẽ được trang bị hệ thống truyền động hybrid 4 xi-lanh thẳng hàng 2,5 lít tăng áp từ Palisade, công suất 329 mã lực. Chiếc xe bán tải này có thể ra mắt vào cuối năm 2027.

Xe bán tải điện Ford

Xe bán tải điện Ford. Ảnh: Ford.

Mẫu xe bán tải điện mới của Ford sẽ là một mẫu xe nhỏ gọn để cạnh tranh với xe tải Slate Auto. Chiếc xe bán tải mới này sẽ là mẫu xe đầu tiên được chế tạo theo cấu trúc ba mảnh. CEO của Ford, Jim Farlet, đã chia sẻ rằng nó không hẳn là một chiếc bán tải mà có thể được so sánh với Ford Maverick.

Giá khởi điểm dự kiến khoảng 30.000 USD (khoảng 790 triệu đồng) để sở hữu những tiện nghi tương tự RAV4 trong một gói nhỏ hơn.

Ram Dakota

Chiếc xe bán tải cỡ trung Ram mới cũng đã lăn bánh. Đây sẽ là một chiếc xe bán tải thân trên khung (body-on-frame) để cạnh tranh với các đối thủ mạnh mẽ như Chevrolet Colorado. Chiếc xe bán tải này sẽ được sản xuất tại Ohio, cùng với Jeep Gladiator. Hai mẫu xe này có thể sẽ dùng chung linh kiện. Dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027.

Scout Terra

Xe bán tải Scout Terra. Ảnh: Scout Motors.

Scout Terra là một chiếc xe bán tải điện khác sẽ sớm lăn bánh trên đường phố. Chiếc xe này sẽ thống trị vùng hoang dã với trục sau chắc chắn, bộ vi sai khóa và kết cấu thân trên khung.

Theo Scout Motors, chiếc xe bán tải cỡ trung này dự kiến có giá khởi điểm dưới 60.000 USD (khoảng 1 tỉ 578 triệu đồng). Dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027. Phạm vi hoạt động tiêu chuẩn ước tính khoảng 563 km. Các phiên bản có phạm vi hoạt động mở rộng có thể đạt khoảng 800 km.

Không gian chứa đồ bao gồm thùng xe dài 1,7 mét. Giống như chiếc Slate EV nhỏ hơn, chiếc xe tải điện này có khả năng tùy chỉnh cao vì nó nhắm đến Rivian R1T.

Xe bán tải nhỏ gọn Toyota

Chiếc xe bán tải Toyota nhỏ gọn này muốn đánh bại Ford Maverick và dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027.

Ford Maverick được phát triển dựa trên Ford Escape. Mẫu xe bán tải mới của Toyota có thể dựa trên Toyota RAV4 hoặc Corolla Cross. Dự kiến xe sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid từ RAV4, sản sinh công suất 236 mã lực. Phiên bản PHEV cho công suất 324 mã lực.

Chiếc xe bán tải nhỏ gọn này sẽ có kết cấu thân liền khối với khả năng vận hành tương tự RAV4. Giá khởi điểm dự kiến khoảng 30.000 USD (790 triệu đồng).

Xe tải Nissan và Mitsubishi

Ý tưởng Nissan Surf Out. Ảnh: Nissan.

Nissan và Mitsubishi đang hợp tác phát triển một mẫu xe tải mới. Ban đầu có tin đồn rằng mẫu xe bán tải mới sẽ là một mẫu xe điện nhỏ gọn, nhưng hiện tại mọi thứ vẫn chưa được tiết lộ.