3 mẫu xe bán tải diesel cỡ trung đã qua sử dụng vẫn cực kỳ đáng giá 19/10/2025 09:26

(PLO)- Động cơ diesel đang dần thoái lui vì các quy định khí thải, nhưng vẫn còn ba mẫu xe bán tải cũ với hệ truyền động diesel đáng tin cậy để người dùng săn lùng.

Dưới đây là 3 mẫu xe bán tải diesel cỡ trung đã qua sử dụng tại Mỹ mà người tiêu dùng Việt có thể săn lùng.

Về sức mạnh, động cơ của xe bán tải diesel cỡ trung này sản sinh công suất 260 mã lực và mô-men xoắn cực đại 442 lb-ft (tương đương khoảng 600 Nm). Ảnh: AI.

Jeep Gladiator Diesel

Jeep Gladiator, các mẫu xe sản xuất từ năm 2021 đến 2023, được trang bị động cơ diesel EcoDiesel V6 3.0 lít. Về sức mạnh, động cơ của xe bán tải diesel cỡ trung này sản sinh công suất 260 mã lực và mô-men xoắn cực đại 442 lb-ft (tương đương khoảng 600 Nm).

Khi được trang bị tối ưu, Gladiator Diesel có thể kéo tối đa 6.500 lbs (khoảng 2.950 kg). Cần lưu ý rằng phiên bản động cơ xăng có khả năng kéo cao hơn, đạt 7.700 lbs, do khối lượng động cơ diesel nặng hơn 500 lbs (khoảng 2.265 kg). Mức tiêu thụ nhiên liệu ước tính theo EPA là 22 mpg trong thành phố và lên tới 28 mpg trên đường cao tốc (tương đương 10,7 l/100km trong đô thị và 8,4 l/100km), cho thấy khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể so với xe cùng phân khúc.

Chevrolet Colorado Diesel

Các mẫu xe bán tải Chevrolet Colorado được sản xuất từ năm 2016 đến 2022 nổi tiếng với tùy chọn động cơ diesel mạnh mẽ. Ảnh: AI.

Các mẫu xe bán tải Chevrolet Colorado được sản xuất từ năm 2016 đến 2022 nổi tiếng với tùy chọn động cơ diesel mạnh mẽ. Động cơ diesel tăng áp 2,8 lít bốn xi-lanh thẳng hàng này đạt công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 369 lb-ft (khoảng 500 Nm).

Xe bán tải diesel cỡ trung này có động cơ là yếu tố then chốt giúp Colorado đạt được khả năng kéo tối đa lên tới 7.700 lbs (khoảng 3.500 kg), vượt trội so với động cơ xăng tiêu chuẩn (3.500 lbs) và động cơ V6 3,6 lít (7.000 lbs).

Về hiệu suất nhiên liệu, mức tiêu thụ ước tính theo EPA đạt 20 mpg trong thành phố và ấn tượng tới 30 mpg trên đường cao tốc (tương đương 11,8 l/100km và 7,8 l/100km).

GMC Canyon Diesel

Các phiên bản GMC Canyon từ năm 2016 đến 2022 cũng được cung cấp tùy chọn động cơ diesel 2,8 lít tương tự như Colorado. Ảnh: AI.

Các phiên bản GMC Canyon từ năm 2016 đến 2022 cũng được cung cấp tùy chọn động cơ diesel 2,8 lít tương tự như Colorado.

Về vị thế thị trường, xe bán tải diesel cỡ trung này được định vị cao cấp hơn so với Colorado, do đó chia sẻ động cơ và thông số kỹ thuật chính. Xe có thông số về sức kéo và mức tiêu thụ nhiên liệu giống hệt Colorado (kéo tối đa 7.700 lbs (khoảng 3,488 kg); tiêu thụ 20/30 mpg (tương đương 11.7 Lít/100km trong thành phố và 7.8 Lít/100km trên cao tốc)).

Dù thông số kỹ thuật tương đồng, GMC Canyon thường được đánh giá cao hơn về chất lượng hoàn thiện nội thất và tính năng tiện nghi. Khách hàng tìm kiếm một chiếc bán tải hạng sang với động cơ diesel bền bỉ và hiệu quả nên cân nhắc mẫu xe này.