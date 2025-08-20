Lộ diện xe bán tải cỡ nhỏ hoàn toàn mới của Toyota 20/08/2025 15:58

Mới đây, thương hiệu Toyota đã xác nhận kế hoạch sản xuất một mẫu xe bán tải cỡ nhỏ mới, nằm dưới phân khúc của Tacoma, nhắm thẳng đến những người mua Maverick.

Thị trường xe bán tải cỡ nhỏ đang trở nên sôi động với sự dẫn đầu của Ford Maverick và Hyundai Santa Cruz. Ảnh: Toyota.



Chiếc bán tải cỡ nhỏ sắp ra mắt của Toyota sẽ sử dụng nền tảng khung gầm liền khối TNGA, tương tự với RAV4. Điều này có nghĩa đây là một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ được thiết kế để cân bằng giữa sự thoải mái, hiệu suất và khả năng vận hành. Dự kiến, xe bán tải cỡ nhỏ này sẽ có tùy chọn hybrid ngay từ đầu, trở thành đối thủ trực tiếp với mẫu xe hybrid của Ford Maverick.

Sau khi Hyundai Santa Cruz ra mắt vào năm 2021 và Ford Maverick thống trị phân khúc, Toyota đã theo dõi sát sao sự thay đổi này. Hãng ước tính có thể bán được từ 100.000 đến 150.000 chiếc mỗi năm chỉ riêng tại Mỹ. Theo Cooper Ericksen, Giám đốc Kế hoạch và Chiến lược của Toyota, "các quyết định đã được đưa ra" và mẫu xe tải cỡ nhỏ này đang được triển khai.

Mặc dù ra mắt vào năm 2027 có vẻ muộn, nhưng hãng Toyota đang chơi một ván bài dài hơi. Hãng đặt mục tiêu mức giá khởi điểm khoảng 30.000 USD (khoảng 790 triệu đồng), cạnh tranh với Maverick và Santa Cruz. Về tên gọi, Toyota vẫn chưa công bố chính thức nhưng giới mộ điệu đang đồn đoán về sự trở lại của những cái tên lịch sử như Stout.