Những mẫu xe bán tải khiến bạn tốn kém chi phí sửa chữa 11/08/2025 10:20

(PLO)- Một số xe bán tải nổi tiếng về sức mạnh, nhưng cũng có thể khiến chủ sở hữu "đau đầu" vì chi phí bảo dưỡng và sửa chữa.

Dưới đây là những mẫu xe với chi phí sửa chữa trung bình được tính trong 10 năm.

Mẫu xe bán tải này này là một "quái vật" kéo xe, nhưng cũng ngốn một khoản chi phí sửa chữa khổng lồ. Ảnh: AI.

Dodge Ram 3500

Mẫu xe bán tải này này là một "quái vật" kéo xe, nhưng cũng ngốn một khoản chi phí sửa chữa khổng lồ, trung bình khoảng 697 triệu đồng trong một mười năm.

Các vấn đề thường gặp là hỏng hóc hộp số và hao mòn hệ thống treo. Với 81,79% khả năng phải sửa chữa lớn, việc sở hữu một chiếc Ram 3500 đòi hỏi sự chuẩn bị tài chính đáng kể.

Dodge Ram 2500 Diesel

Động cơ diesel Cummins rất chắc chắn, nhưng các bộ phận khác của Ram 2500 lại chưa đạt đến đẳng cấp đó. Chủ xe thường phàn nàn về những vấn đề tốn kém liên quan đến kim phun, turbo và hệ thống điện tử. Với chi phí sửa chữa ước tính gần khoảng 677 triệu đồng trong 10 năm, đây là chiếc xe bán tải có thể rút cạn tài khoản tiết kiệm của bạn.

Ford F-250 Super Duty

Chiếc Super Duty này không hề thiếu mô-men xoắn, nhưng lại có nhiều sự cố. Các vấn đề đã biết bao gồm lỗi phun nhiên liệu và tắc nghẽn hệ thống EGR, cả hai đều có chi phí sửa chữa lên tới hơn 100 triệu đồng. Tổng chi phí bảo dưỡng dài hạn dao động khoảng khoảng 397 triệu đồng, là một con số đáng lo ngại sau khi xe hết hạn bảo hành.

Chevrolet Silverado 1500

﻿ Chi phí sửa chữa của xe bán tải này lên tới khoảng 270 triệu đồng trong mười năm. Ảnh: AI.

Mặc dù là một thương hiệu đồng nghĩa với độ tin cậy, Silverado 1500 lại có một số nhược điểm tốn kém. Lỗi hệ thống thông tin giải trí và trục cam đôi khi gặp sự cố, khiến chi phí sửa chữa lên tới khoảng 270 triệu đồng trong mười năm, đặc biệt là khi những trục trặc này xuất hiện ngay sau khi hết hạn bảo hành.

Dodge Ram 1500

Ram 1500 có kiểu dáng đẹp và cảm giác lái thoải mái, nhưng chi phí sở hữu thì không hề dễ chịu. Trong hơn mười năm, chi phí dự kiến là khoảng 492 triệu đồng, với xác suất sửa chữa lớn là 56,6%. Các vấn đề về tiêu thụ dầu và hỏng hệ thống treo khí nén có thể khiến chiếc xe bán tải này trở thành "khách quen" của xưởng.

GMC Canyon

Canyon vẫn ngốn gần khoảng 243 triệu đồng chi phí sửa chữa do thường xuyên gặp sự cố về hộp số và hệ thống điện. Chi phí sẽ tăng nhanh chóng sau khi hết hạn bảo hành.

GMC Sierra 1500

Sierra 1500 thường được quảng cáo là phiên bản cao cấp hơn Silverado, và thật không may, điều đó cũng bao gồm cả chi phí sửa chữa cao cấp. Những phàn nàn thường gặp xoay quanh lỗi bộ nâng, trục trặc điều hòa và tình trạng xuống số không đều của hộp số. Chi phí dự kiến khoảng khoảng 254 triệu đồng trong mười năm.

Ford F-150

F-150 là chiếc xe bán tải bán chạy, nhưng không phải vì nó không cần bảo dưỡng. Ảnh: AI.

F-150 là chiếc xe bán tải bán chạy, nhưng không phải vì nó không cần bảo dưỡng. Rò rỉ lõi sưởi, xích cam bị giãn và chạy không tải không đều thường xuất hiện ở các mẫu xe cũ. Chi phí ước tính cho mười năm sử dụng là khoảng 200 triệu đồng, mặc dù một số nguồn tin khác báo cáo chi phí cao hơn.

Jeep Gladiator

Chiếc xe bán tải này có khả năng off-road tốt, nhưng việc sở hữu nó không hề dễ dàng. Các mẫu xe đời đầu gặp phải vấn đề như hệ thống treo bị mòn sớm, hệ thống điện tử phức tạp và phanh bị mòn. Với chi phí trung bình khoảng khoảng 317 triệu đồng, bạn sẽ phải trả tiền cho sự kết hợp giữa tính tiện dụng và khả năng off-road.

Ford F-350 Super Duty

Chiếc F-350 được chế tạo để vận hành trong điều kiện khắc nghiệt. Các vấn đề về hộp số và sửa chữa hệ thống nhiên liệu khá phổ biến và tốn kém. Tổng chi phí trong mười năm gần khoảng 329 triệu đồng, với chi phí trung bình hàng năm hơn 30 triệu đồng.