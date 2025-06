Nguy hiểm khi để trẻ em ngồi trên thùng xe bán tải 15/06/2025 08:22

Mạng xã hội xôn xao clip tài xế chở 6 em nhỏ ngồi trên thùng xe bán tải khiến nhiều người lo ngại về vấn đề an toàn.

Một người bình luận về clip này: “Việc để người ngồi trên thùng xe chính là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Tài xế dù đi chậm, nhưng rủi ro không nằm ở tốc độ, mà nằm ở tình huống không lường trước được. Một “cú” phanh gấp, một ổ gà, hay chỉ cần đứa trẻ nghịch ngợm có thể dẫn đến hậu quả không lường trước được”.

Hình ảnh cắt từ clip đang được mạng xã hội chia sẻ về hành vi nguy hiểm này. (Ảnh: MXH)

Theo quy định của luật hiện hành, xe chở hàng được phép chở người trong một số trường hợp luật định.

Cụ thể, căn cứ theo khoản 1 Điều 28 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2025) quy định về trường hợp chở người trên xe ô tô chở hàng như sau:

Điều 28. Trường hợp chở người trên xe ô tô chở hàng

1. Chỉ được chở người trên thùng xe ô tô chở hàng trong trường hợp sau đây:

a) Chở người đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp; chở người bị nạn đi cấp cứu; đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc trong trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật;

b) Chở người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đi làm nhiệm vụ khẩn cấp;

c) Chở người đi thực hành lái xe trên xe tập lái; chở người dự sát hạch lái xe trên xe sát hạch; chở công nhân đang làm nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng đường bộ;

d) Chở người diễu hành theo đoàn khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng bổ sung quy định, người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

Riêng đối với trẻ em, từ 1-1-2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Hành vi chở người trên thùng xe trái quy định thì bị phạt bao nhiêu?

Điều 20 Nghị định 168/2024 quy định hành vi trong khoang chở hành lý của xe có thể bị phạt từ 3-5 triệu đồng.

Điều 20. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

6. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, hàng độc hại, dễ cháy, dễ nổ, động vật, hàng có mùi hôi thối hoặc hàng hóa khác ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách trên xe;

b) Chở người trên mui xe, trong khoang chở hành lý của xe;

c) Đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách; đe dọa, cưỡng ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn; chuyển tải, xuống khách hoặc các hành vi khác nhằm trốn tránh phát hiện xe chở quá tải, quá số người theo quy định của pháp luật;

d) Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không thực hiện đúng quy định về thời gian nghỉ giữa hai lần lái xe liên tục của người lái xe;

đ) Điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách không lắp thiết bị giám sát hành trình của xe theo quy định hoặc có lắp thiết bị giám sát hành trình của xe nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô;

e) Điều khiển xe chở hành khách liên vận quốc tế không có hoặc không gắn ký hiệu phân biệt quốc gia.