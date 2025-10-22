Nơi này trợ giá 132 triệu đồng, ô tô điện lập tức chiếm một nửa thị trường 22/10/2025 11:22

(PLO)- Nhờ chương trình trợ cấp của Chính phủ Anh lên tới 3.750 bảng Anh (khoảng 132 triệu đồng), doanh số xe điện tại thị trường này đã đạt mức cao kỷ lục, chiếm một nửa tổng doanh số trong tháng 9.

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất và kinh doanh động cơ Anh (SMMT), doanh số bán ô tô điện tại Anh đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 9 với gần 80.000 chiếc được bán ra thị trường.

Điều này có nghĩa là doanh số ô tô điện đang chiếm một nửa tổng doanh số chung của ngành. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh số ô tô điện bán ra 312.887 chiếc tại thị trường Anh.

SMMT cho biết các phương tiện không phát thải hiện chiếm hơn một phần năm, tương đương 22,1% tổng số xe mới được đăng ký từ đầu năm 2025 đến nay.

Việc bùng nổ doanh số ô tô điện đến từ chương trình trợ cấp xe điện của Chính phủ Anh. Các phương tiện đủ điều kiện được giảm giá tới 3.750 bảng Anh (132 triệu đồng) nhằm khuyến khích người lái xe chuyển từ xe xăng và diesel sang ô tô điện.

Theo chương trình này, mức giảm giá áp dụng cho các mẫu ô tô điện đủ điều kiện có giá tối đa 37.000 bảng Anh.