4 mẫu ô tô mất giá nhanh nhất: Có xe 'bốc hơi' 1,47 tỉ đồng sau vài năm 21/10/2025 09:39

(PLO)-Tỉ lệ mất giá nhanh nếu bạn mua những chiếc ô tô này.

Theo US News, chiếc ô tô Ford Mustang Mach-E 2022 có giá mới bình quân là 52.945 USD (1,4 tỉ đồng), nhưng sau 2 năm, đã mất đến 24.422 USD (643 triệu đồng), tương đương mất 46% giá trị xe.

Chiếc ô tô này mất giá khá nhanh. Ảnh: Internet

Đối với một số người mua sắm, Nissan Leaf 2022 có thể được xem là một chiếc xe điện (EV). Mức giá cơ bản thấp của nó có sức hấp dẫn không thể phủ nhận khi chỉ bán ra 32.400 USD (853 triệu đồng). Nhưng sau vài năm, Nissan Leaf đã mất giá gần 15.000 USD (395 triệu đồng), tương đương mất 46% giá trị.

Maserati Levante 2022 là một chiếc SUV crossover kiểu dáng đẹp. Thương hiệu này nổi tiếng với những chiếc xe thể thao. Tuy nhiên, sau vài năm đi, chiếc ô tô này mất hơn 48% giá trị, tương đương 56.000 USD (1,47 tỉ đồng). Giá mới chiếc ô tô Maserati Levante 2022 là 116.250 USD (3 tỉ đồng).

Tương tự, chiếc ô tô BMW iX 2022 cũng mất giá đến 47% từ mức 83.200 USD, rớt xuống 39.433 USD sau vài năm chạy.

Theo giới phân tích, cách tốt nhất để tránh bị mất giá là mua một chiếc xe đã qua sử dụng thay vì một chiếc xe mới. Cách tốt thứ hai để tránh mất giá là chọn một chiếc xe không bị mất giá nhanh chóng.

Dù vậy, cần lưu ý, mọi chiếc ô tô mới đều bị mất giá, mặc dù có nhiều yếu tố quyết định một mẫu xe cụ thể sẽ mất bao nhiêu giá trị trong vài năm đầu tiên.