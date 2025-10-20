Người tiêu dùng sẽ bất ngờ về những điều kỳ lạ của ô tô Toyota 20/10/2025 10:11

(PLO)-Dù là hãng xe có chất lượng dịch vụ tốt, nhưng đôi lúc Hãng ô tô Toyota có những cách hành xử kỳ lạ.

Mới đây, một khách hàng tại Úc đã phản ánh rằng đại lý Toyota tại địa phương của họ đã từ chối bảo dưỡng xe vì có nhện trong khoang động cơ. Hãng ô tô Toyota sau đó đã trả lời chứng sợ nhện (arachnophobia) là lý do từ chối cho điều này.

Một đại lý của Hãng ô tô Toyota từng từ chối bảo hành đối với một vô lăng bị bong tróc vì đại lý cho rằng hư hỏng là do trên tay người lái có nhiều mồ hôi, mặc dù chiếc xe còn rất mới.

Hãng ô tô Toyota đã trải qua một đợt ngừng sản xuất lớn tại các nhà máy ở Nhật Bản do trục trặc hệ thống, nguyên nhân là không đủ dung lượng bộ nhớ trong cơ sở dữ liệu.

Mặc dù không liên quan đến khiếu nại dịch vụ khách hàng, nhưng đây là một lý do điên rồ dẫn đến việc ngừng sản xuất lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ sản lượng xe.