VinFast sẽ ra mắt xe tự lái tại Việt Nam? 19/10/2025 18:04

(PLO)-Mới đây, Hãng công nghệ Tensor Auto của Mỹ đã chính thức giới thiệu mẫu xe tự lái Tensor Robocar tại Triển lãm công nghệ GITEX Global 2025 (Dubai).

Sự ra mắt này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô. Tensor Robocar được giới thiệu là chiếc xe robot cá nhân tự hành hoàn toàn đầu tiên trên thế giới.

Mẫu xe này được định vị là sản phẩm tiên phong, phá vỡ các mô hình xe tự lái hiện tại và có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Khác với các xe tự hành hiện có, chủ yếu phục vụ các đội xe taxi tự lái /(robotaxi), Tensor Robocar được thiết kế để bán trực tiếp cho người tiêu dùng cá nhân, mang công nghệ tự lái cao cấp về với người dùng cuối.

Xe được trang bị khả năng tự hành hoàn toàn (Level 4), cho phép xe tự lái và xử lý hầu hết các tình huống lái xe trong các khu vực địa lý cho phép mà không cần sự can thiệp của người dùng.

Tensor Robocar được trang bị hơn 100 cảm biến tích hợp, bao gồm 37 camera, 5 cảm biến LiDAR và 11 radar, đảm bảo nhận thức tình huống toàn diện.

Theo Abc7 News, có sáu cấp độ tự động hóa cho xe tự lái, từ cấp độ 0 (xe tiêu chuẩn) đến cấp độ 5 (xe tự hành hoàn toàn trong mọi điều kiện). Tesla hiện đạt cấp độ 2, với khả năng tự lái không liên tục. Mercedes Benz cung cấp xe tự lái giới hạn ở cấp độ 3.

Trước đây, chỉ có Waymo đạt cấp độ 4, tự lái hoàn toàn trong các điều kiện nhất định, nhưng giờ đây, Tensor Robocar là chiếc xe cấp độ 4 đầu tiên và duy nhất có sẵn để mua.

Ảnh: Forbes

Tensor Robocar là một mẫu xe điện tự hành cao cấp, được phát triển bởi công ty công nghệ AI có trụ sở tại Thung lũng Silicon Tensor Auto (trước đây là AutoX).

Điều đặc biệt hơn, dự án này gây chú ý toàn cầu nhờ sự hợp tác sản xuất độc quyền với hãng xe Việt Nam VinFast.

VinFast sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình đóng thân vỏ, hàn khung, sơn và lắp ráp hoàn chỉnh tại nhà máy sản xuất hiện đại ở Hải Phòng. Sự hợp tác này cũng cho thấy VinFast đang nổi lên là cơ sở sản xuất công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xe tự hành toàn cầu.