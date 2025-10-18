Người tiêu dùng sẽ thích thú chiếc ô tô Toyota chưa đầy 800 triệu đồng này 18/10/2025 11:10

(PLO)-Hãng ô tô Toyota chuẩn bị tung ra dòng xe mới vào đầu năm sau.

Hãng ô tô Toyota chuẩn bị tung ra một chiếc xe sử dụng hoàn toàn bằng công nghệ hybrid.

Chiếc ô tô Toyota Aygo X Hybrid là mẫu xe chạy đô thị sử dụng công nghệ hybrid (full-hybrid) đầu tiên của Toyota và là mẫu xe điện hóa có giá cả phải chăng nhất của thương hiệu này.

Hãng ô tô Toyota công bố mẫu xe này có mức khí thải CO2 với mức thải chỉ 87g/km. Xe có công suất đầu ra 116 mã lực (tăng 44 mã lực so với phiên bản không hybrid đời trước) và khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 9,8 giây.

Là một chiếc xe full-hybrid, ô tô Toyota Aygo X Hybrid có khả năng vận hành bằng chế độ chạy điện hoàn toàn (EV mode) ở tốc độ thấp và quãng đường ngắn, giúp tối ưu hóa hiệu quả di chuyển trong điều kiện giao thông thành phố đông đúc.

Mẫu xe dự kiến sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào tháng 1-2026, với giá khởi điểm 24.195 Euro, tương đương 745 triệu đồng.