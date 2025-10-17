Xe máy Honda SH ngày càng rẻ 17/10/2025 10:54

Giá vàng SJC hôm nay (17-10) đã chạm mốc 152 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá xe máy Honda SH dao động quanh mức 80 - 110 triệu đồng.

Việc giá vàng trong nước tăng mạnh đang tạo ra một nghịch lý đáng chú ý trên thị trường Việt Nam. Đó là giá trị của chiếc xe máy Honda SH hiện tại đang trở nên quá rẻ khi đặt cạnh một lượng vàng miếng SJC.

Trong quá khứ, việc mua một chiếc xe máy Honda SH (thuộc phân khúc cao cấp) thường được coi là một khoản đầu tư lớn. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, sự so sánh này đã hoàn toàn bị đảo ngược.

Trước đây, khi vàng chỉ ở mức 50-60 triệu đồng/lượng, một chiếc Honda SH có giá 100 triệu đồng tương đương với khoảng hai lượng vàng.

Giờ đây, tỷ lệ này đã chênh lệch, thậm chí thấp hơn, biến một tài sản từng được coi là biểu tượng của sự giàu có tương đương xe hơi như SH trở nên tương đối phải chăng hơn so với tài sản tích trữ vàng.