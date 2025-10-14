Người tiêu dùng sẽ thích chiếc ô tô Toyota này 14/10/2025 11:07

(PLO)-Chiếc ô tô Toyota rất quen thuộc với người Việt chuẩn bị có cú "lột xác" ngoạn mục.

Hãng ô tô Toyota chuẩn bị ra mắt một dòng xe với phiên bản khác lạ. Thực tế, đây là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại trên thế giới Toyota Corolla.

Những hình ảnh được tiết lộ cho thấy, ô tô Toyota Corolla mang hình dáng sedan thanh thoát, áp dụng phiên bản mới của phong cách thiết kế "đầu búa" (hammerhead) mới nhất của Toyota, với mũi xe thấp, thanh đèn chiếu sáng trước và sau mang hơi hướng tương lai, cùng những đường nét sắc sảo tạo nên vẻ ngoài đậm chất khoa học viễn tưởng.

Mẫu concept này gợi nhớ đến chiếc sedan điện cỡ nhỏ ô tô Toyota bZ3 đang được bán tại Trung Quốc, vốn được phát triển cùng với BYD.

Sự xuất hiện của một cổng sạc dường như nằm ở vòm bánh xe phía trước bên trái cho thấy mẫu xe này sử dụng hệ truyền động điện.

Các báo cáo từ Nhật Bản trước đây đã tuyên bố rằng Corolla thế hệ tiếp theo có thể kết hợp động cơ xăng bốn xi-lanh tăng áp 1.5 L mới của hãng với công nghệ plug-in hybrid do BYD thiết kế, được đánh giá có thể đạt phạm vi di chuyển tổng cộng 2.100km.

Thực tế, hãng xe Nhật đã trì hoãn giới thiệu mẫu mới cho ô tô Toyota Corolla đến 8 năm, vì sự áp đảo của dòng SUV. Ô tô Toyota Corolla thế hệ mới có thể ra mắt vào cuối năm nay.