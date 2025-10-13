Ô tô ngập nước đến nóc, thường sẽ bị hư hỏng những gì? 13/10/2025 15:28

(PLO)-Khi một chiếc ô tô bị ngập nước đến nóc, mức độ hư hỏng là không thể xem thường.

Theo các chuyên gia, khi ô tô ngập nước đến nóc, hệ thống điện tử bị ảnh hưởng nặng nề và phức tạp nhất, đặc biệt đối với các xe hiện đại chứa nhiều mô-đun máy tính (ECU).

Nước bùn ngay lập tức gây chập mạch các linh kiện điện tử khi xe còn đang chạy. Ngay cả khi xe đã tắt, nước đọng lại trong các mối nối, hộp cầu chì và dây điện sẽ gây ăn mòn. Ăn mòn có thể lan rộng âm thầm trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm sau đó trước khi gây ra sự cố bất ngờ. Điều này khiến việc chẩn đoán và sửa chữa trở nên vô cùng khó khăn và tốn kém.

Toàn bộ hệ thống điều khiển liên quan đến động cơ, hộp số, phanh ABS, túi khí, hệ thống thông tin giải trí và các cảm biến an toàn đều bị hư hỏng.

Ô tô ngập nước đến nóc sẽ ngâm toàn bộ thảm, đệm ghế, vải bọc và vật liệu cách âm. Nếu không được sấy khô hoàn toàn và kịp thời, nấm mốc và vi khuẩn sẽ phát triển, gây ra mùi ẩm mốc khó chịu vĩnh viễn và có thể gây hại sức khỏe.

Các vật liệu làm từ sợi ép hoặc bìa cứng bên trong các tấm cửa hoặc lót trần xe sẽ bị trương nở, biến dạng hoặc phân hủy. Hệ thống thông gió và điều hòa không khí có thể bị nhiễm nước và bùn, làm hỏng các bộ phận cơ khí và lọc gió. Nước làm cho lớp vỏ dây điện bị giòn khi khô, làm giảm độ bền và tăng nguy cơ hỏng hóc về điện sau này.

Nhìn chung, khi ô tô ngập nước đến nóc, tổng chi phí để thay thế và sửa chữa tất cả các hệ thống bị hư hỏng (động cơ, điện tử, nội thất) thường vượt quá giá trị thực tế của chiếc xe.

Ngay cả khi sửa chữa tốn kém, nguy cơ gặp phải các vấn đề điện tử hoặc ăn mòn tiềm ẩn trong tương lai vẫn rất cao, khiến chiếc xe không thể phục hồi về trạng thái ban đầu và không đáng tin cậy.

Vì lý do này, lời khuyên chung của các chuyên gia là tìm kiếm một chiếc xe mới thay vì cố gắng sửa chữa một chiếc xe đã bị ngập hoàn toàn.