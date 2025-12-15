Từ 15-12, làm gì để được 5 triệu đồng khi đưa người bị tai nạn đi cấp cứu? 15/12/2025 12:57

(PLO)- Nhiều bình luận ủng hộ về các khoản chi trong Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 15-12 là hợp lý, nhưng cơ quan chức năng sớm đưa ra hướng dẫn cho người dân.

Vừa qua, PLO có bài viết với nội dung “Từ ngày mai, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu chính thức được hỗ trợ đến 5 triệu đồng” nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Nghị định 279/2025 quy định về Tiếp nhận các khoản hỗ trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 15-12-2025.

Quy định này cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các chuyên gia và người dân.

Phía dưới bài viết bạn đọc vanhoang nguyen bình luận: “Quy định rất nhân văn, nhân hậu”.

Bạn đọc Thoi Nguyen bình luận: “Nhưng phải cần phạt nặng những người có hành vi đánh người đưa người tai nạn giao thông đi cấp cứu mới có người dám đưa nạn nhân đi bệnh viện. Tại có nhiều vụ đưa nạn nhân đi cấp cứu mà mình lại thành nạn nhân.”

Bạn đọc Pho Nguyenvan bình luận: “Quan trọng là cơ quan nào chi trả để người có công đưa nạn nhân đi bệnh viện biết mà gửi hồ sơ thanh toán”.

Bạn đọc Hùng Nguyễn bình luận về ý nghĩa của quy định: “Đưa người bị tai nạn đi bệnh viện không nhất thiết phải hỗ trợ tiền, chủ yếu là phải bảo vệ đối tượng đã giúp nạn nhân vào bệnh viện.”

Căn cứ Điều 7 Nghị định 279/2025 quy định về Tiếp nhận các khoản hỗ trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ như sau:

Điều 7. Tiếp nhận các khoản hỗ trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ

Các khoản hỗ trợ, viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ và nguồn hợp pháp khác được chuyển về Quỹ. Bộ trưởng Bộ Công an giao cơ quan quản lý Quỹ chịu trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận các nguồn tài chính quy định tại khoản 1 Điều này, nộp vào tài khoản của Quỹ mở tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Đối với các nguồn tài chính quy định tại khoản 1 Điều này hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có địa chỉ tiếp nhận cụ thể thì chuyển theo địa chỉ của cá nhân, tổ chức được hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Bộ Công an sẽ là đầu mối tiếp nhận các khoản hỗ trợ không thuộc ngân sách và nộp vào tài khoản của Quỹ mở tại Kho bạc Nhà nước.

Đối với việc sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ có cần lập kế hoạch tài chính hằng năm, căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định 279/2025 hướng dẫn về tổ chức thực hiện như sau:

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công an:

a) Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, sử dụng và thanh toán, quyết toán Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công an theo dõi, quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán Quỹ theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, được ủy quyền mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (nơi đơn vị đóng trụ sở) và tại các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để quản lý và mở sổ kế toán theo dõi các khoản thu, chi, lập báo cáo quyết toán Quỹ. Hàng năm, lập kế hoạch tài chính gồm: kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu, kế hoạch chi tài chính trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định; lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán. Thực hiện công tác hạch toán, kế toán, quản lý, sử dụng tài sản, kiểm toán độc lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ kế toán. Thực hiện công khai tài chính, quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Tổ chức huy động và tiếp nhận các khoản hỗ trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho Quỹ.

c) Tổng hợp, đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng Quỹ theo định kỳ 06 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để theo dõi, tập hợp chung.

d) Quy định hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tại nạn giao thông đường bộ.

Theo đó đối với quỹ thì hàng năm, lập kế hoạch tài chính gồm: kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu, kế hoạch chi tài chính trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định; lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.