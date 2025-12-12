Quy định mới nhất về chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu 12/12/2025 14:17

(PLO)-Thông tư 40/2025 của Bộ Xây dựng quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có hiệu lực từ 20-1-2026.

Thông tư 40/2025 quy định chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng từ 20-1-2026. Ảnh: TN

Theo đó, Thông tư 40/2025 quy định chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng từ 20-1-2026 cụ thể như sau: