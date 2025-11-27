Những loại ô tô nào được đề xuất không chịu phí sử dụng đường bộ? 27/11/2025 10:54

(PLO)- Đề xuất xe bị tịch thu, tạm giữ, xe bị hư hỏng phải sửa chữa là những đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô (Dự thảo). Đáng chú ý, Dự thảo đề xuất các đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô.

Dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô (sau đây gọi là phí sử dụng đường bộ) và trình tự, thủ tục xác định xe ô tô thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ.

Dự thảo đề xuất các đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô. Ảnh: TN

Dự thảo Nghị định áp dụng đối với người nộp phí, tổ chức thu phí sử dụng đường bộ và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Theo đó, tại Điều 3 Dự thảo Nghị định có quy định đề xuất các đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô cụ thể như sau:

- Xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều 2 Dự thảo Nghị định không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:

Xe bị hư hỏng không sử dụng được; xe bị thải bỏ, bị mất không tìm được và chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xe bị tịch thu, tạm giữ.

Xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên, bao gồm: xe bị hư hỏng phải sửa chữa; xe hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xe của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng (chỉ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và không cấp Tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Xây dựng) hoặc xe đang tham gia giao thông, sử dụng đường dành cho giao thông công cộng (đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và cấp Tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Xây dựng) chuyển sang không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng.

Xe không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng quy định tại khoản này là xe chỉ sử dụng trong phạm vi: Trung tâm sát hạch lái xe; nhà ga, cũng; khu khai thác khoáng sản; khu nuôi trồng, sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; công trường xây dựng (giao thông, thủy lợi, năng lượng), khu vui chơi, giải trí, thể thao, di tích lịch sử, bệnh viện, trường học.

Xe đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên.

Xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên sau đó được công an tìm được, thu hồi và giao lại cho chủ xe.

Chủ xe có xe ô tô thuộc đối tượng không chịu phí theo quy định tại khoản 1 Điều này đã nộp phí thì được trả lại hoặc bù trừ với số phí phải nộp của kỳ sau. Hồ sơ, thủ tục xác định đối tượng không chịu phí thực hiện theo quy định tại Điều 9 Dự thảo Nghị định.

Không áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị định đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an.

Như vậy, trên đây là nội dung đề xuất các đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô mới nhất.