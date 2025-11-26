Tesla lại đối mặt vụ kiện tỉ đô: Cửa xe Model 3 khóa cứng, vợ tử vong trong hỏa hoạn kinh hoàng 26/11/2025 15:08

(PLO)- Hãng xe điện khổng lồ Tesla đang phải đối mặt với một thách thức pháp lý nghiêm trọng tại Mỹ sau vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến chiếc Model 3.

Vụ kiện tử vong oan mới cáo buộc hệ thống tay nắm cửa điện của xe đã không mở được khi xe bốc cháy sau va chạm. Tình trạng này khiến một cặp vợ chồng bị mắc kẹt bên trong.

Chiếc Tesla Model 3 đời 2018 đã hoàn toàn vô hiệu hóa sau vụ va chạm và hỏa hoạn. Ảnh: AI.



Đây là mối lo ngại nghiêm trọng, một lần nữa đặt ra câu hỏi về các lựa chọn thiết kế an toàn của Tesla đối với tình huống khẩn cấp, đặc biệt là khi xe mất nguồn điện.

Cụ thể, vụ kiện mới nhất tuyên bố rằng hệ thống tay nắm cửa điện của chiếc Tesla Model 3 đời 2018 đã hoàn toàn vô hiệu hóa sau vụ va chạm và hỏa hoạn. Tình trạng này khiến người ngồi trong xe bị kẹt lại bên trong, dẫn đến cái chết của một nạn nhân.

Đây là một mối quan ngại pháp lý và đạo đức cực kỳ nghiêm trọng đối với Tesla. Vụ kiện có khả năng gây tốn kém lớn và thúc đẩy nhà sản xuất ô tô này phải khẩn cấp xem xét lại cách thức vận hành của xe trong các tình huống nguy hiểm, đặc biệt là khi hệ thống điện chính bị ngắt.

Đơn khiếu nại đã được đệ trình lên Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ thuộc Quận Tây Washington vào tuần trước. Đơn mô tả lại một chuỗi sự kiện kinh hoàng.

Vào ngày 7 tháng 1 năm 2023, ông Jeffrey Dennis đang điều khiển chiếc Tesla Model 3 cùng vợ là bà Wendy Dennis tại thành phố Tacoma, Washington. Bất ngờ, chiếc xe được cho là tăng tốc đột ngột, mất kiểm soát và đâm mạnh vào một cột điện tại giao lộ đường South 56 và South Washington.

Ngay sau va chạm, chiếc xe điện đã bốc cháy dữ dội. Nhiều nhân chứng tại hiện trường đã nỗ lực hết sức để cố gắng mở cửa chiếc Tesla, nhằm giải cứu cặp vợ chồng, nhưng đều thất bại. Nguyên nhân được xác định là do cửa xe không thể mở được vì hệ thống điện bị ngắt (hết pin). Đơn kiện còn cho biết, một số nhân chứng thậm chí đã dùng gậy bóng chày để cố gắng đập vỡ cửa sổ xe Model 3, nhưng cũng không thành công.

Đội cứu hộ khẩn cấp cuối cùng đã phá cửa giải cứu được hai vợ chồng nạn nhân. Tuy nhiên, bà Wendy Dennis đã tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng. Ông Jeffrey Dennis bị bỏng nặng ở chân và đang trong quá trình điều trị.

Trong đơn khiếu nại của nguyên đơn khẳng định chiếc Model 3 có "thiết kế tay nắm cửa độc đáo nhưng bị lỗi". Thiết kế này đã trực tiếp ngăn cản lực lượng cứu hộ tiếp cận và giải cứu nạn nhân kịp thời. Nghiêm trọng hơn, Tesla còn bị cáo buộc là đã biết về lỗi kỹ thuật này nhưng cố tình không khắc phục. Công ty vẫn tiếp tục tiếp thị và bán rộng rãi mẫu xe điện phổ biến này ra thị trường.

Vụ kiện không chỉ giới hạn ở vấn đề tay nắm cửa. Đơn kiện còn cáo buộc hệ thống phanh khẩn cấp tự động của Tesla đã hoàn toàn không kích hoạt khi xe lao về phía cột điện.

Ngoài ra, một điểm mấu chốt khác được đưa ra là cáo buộc công ty đã sử dụng "một loại hóa chất pin dễ nổ". Điều này xảy ra mặc dù trên thị trường đã có sẵn các giải pháp thay thế pin được cho là an toàn, thiết thực và có chi phí thấp hơn.

Hiện tại, ông Jeffrey Dennis đang yêu cầu Tòa án buộc Tesla phải hỗ trợ tài chính cho cái chết oan uổng của vợ mình và những chấn thương lâu dài của bản thân. Đồng thời, công ty phải chịu các khoản bồi thường thiệt hại và bồi thường mang tính trừng phạt theo luật pháp California.