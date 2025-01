Đây là lý do 2,6 triệu xe ô tô Tesla bị điều tra 13/01/2025 10:30

Theo Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Hoa Kỳ cho biết họ đã mở cuộc điều tra khoảng 2,6 triệu xe ô tô Tesla sau khi có báo cáo về một số vụ tai nạn liên quan đến tính năng xe lái tự động "actually smart summon".

Mỹ đang điều tra 2,6 triệu xe ô tô Tesla vì tính năng lái xe tự động đã gây ra nhiều vụ tai nạn tại quốc gia này. Ảnh: Reuters.

Văn phòng Điều tra lỗi (ODI) của cơ quan này cho biết họ đã nhận được một khiếu nại cáo buộc về sự cố va chạm khi tính năng này đang được sử dụng và đã xem xét các báo cáo trên phương tiện truyền thông về các sự cố va chạm tương tự liên quan đến tính năng này.

Cơ quan quản lý cho biết tất cả các vụ tai nạn đều liên quan đến xe ô tô Tesla hoạt động trong actually smart summon và chúng không phát hiện được các vật cản hoặc xe đang đỗ, dẫn đến tai nạn.

Theo ODI đã có nhiều cáo buộc về tai nạn, liên quan đến cả smart aummon và actually smart summon, trong đó người dùng có quá ít thời gian phản ứng để tránh va chạm, hoặc là do tầm nhìn hạn chế hoặc là do nhả nút ứng dụng điện thoại, khiến phương tiện dừng chuyển động.

Trên thực tế, smart summon là một tính năng được giới thiệu vào cuối năm ngoái, cho phép người dùng điều khiển phương tiện di chuyển từ xa về phía họ hoặc một địa điểm khác bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Đây là cuộc điều tra lớn thứ hai của cơ quan quản lý an toàn giao thông đối với xe ô tô Tesla trong khoảng bốn tháng liên quan đến tính năng lái xe tự động của hãng này.

Vào tháng 10, cơ quan quản lý đã mở cuộc điều tra đối với 2,4 triệu xe ô tô Tesla được trang bị phần mềm tự lái hoàn toàn (FSD) sau bốn vụ va chạm được báo cáo, bao gồm một vụ tai nạn chết người vào năm 2023.

Việc giám sát chặt chẽ hơn đối với hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến diễn ra khi CEO của Tesla, Elon Musk, đang quảng bá về động thái hướng tới công nghệ tự lái và taxi robot nhiều hơn nữa.