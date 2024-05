Nio muốn 'hạ gục' Tesla Model Y bằng chiếc SUV trị giá 775 triệu đồng 17/05/2024 17:49

Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu xe điện mới Onvo, dành cho gia đình của Nio, là một chiếc crossover cạnh tranh với Tesla Model Y. Đặc biệt, chiếc xe điện Onvo L60 nhấn mạnh vào tính thực tế và hiệu quả.

Thương hiệu Trung Quốc Nio đã thông báo ra mắt mẫu xe điện SUV mang tên L60, có giá 24.000 bảng Anh (khoảng 775 triệu đồng) và có khả năng cạnh tranh với Tesla Model Y. Ảnh: Nio.

Nio Onvo L60, sẽ được bán tại Trung Quốc từ tháng 9 với mức giá khởi điểm chỉ tương đương 24.000 bảng Anh (khoảng 775 triệu đồng), thấp hơn đối thủ chính của nó một mức chênh lệch đáng chú ý.

Hiện tại, các thông tin về kế hoạch đưa thương hiệu Nio Onvo đến Vương quốc Anh vẫn đang được giữ bí mật. Tuy nhiên, nếu chiếc xe điện Nio Onvo L60 được đưa đến đây, giá của nó có thể sẽ lên tới gần 40.000 bảng Anh (khoảng gần 1,3 tỉ đồng), để đạt được khoảng cách chi phí tương đương.

Nio Onvo là thương hiệu đầu tiên trong số hai thương hiệu xe điện mới mà Nio đang phát triển để ra mắt. Chiếc xe điện Nio Onvo L60 cho thấy cách mà nhà sản xuất sẽ nhắm đến những người mua gia đình ở phân khúc cao cấp thấp hơn, tập trung công khai vào không gian nội thất, sự an toàn và tiện ích.

Chiếc xe điện của Nio khẳng định có lợi thế đáng kể so với Model Y ở chỗ được trang bị kiến trúc điện 900V để sạc cực nhanh và sẽ được trang bị ba bộ pin do BYD cung cấp lựa chọn. Chu kỳ thử nghiệm CLTC còn lạc quan hơn cả WLTP, không chính xác bằng chu kỳ thử nghiệm EPA ở Hoa Kỳ. Để tham khảo, Tesla Model Y Long Range được đánh giá ở Trung Quốc với quãng đường lên tới 688 km (427 dặm), vì vậy, ít nhất trên giấy tờ xe điện Nio Onvo mới sẽ cung cấp phạm vi hoạt động xa hơn 40% so với bộ pin của nó, dung lượng vẫn chưa được tiết lộ.

Pin lớn nhất trong Nio Onvo L60 phải có công suất hơn 100 kWh để đạt được phạm vi hoạt động được công bố, ngay cả khi hiệu suất được công bố rất ấn tượng chỉ là 12,1 kWh/100 km, tương đương với khoảng 5,2 dặm/kWh. Model Y được đánh giá ở mức 12,5 kWh/100 km ở Trung Quốc, tương đương 4,97 dặm/kWh. Tuy nhiên, đây là các phép đo CLTC và việc đạt được kết quả tương tự trong điều kiện lái xe thực tế là gần như không thể. Tesla Model Y Long Range AWD có mức hiệu suất tổng hợp của EPA là 3,5 dặm/kWh, gần với thực tế hơn nhiều.

Hiện tại, kích thước đầy đủ của chiếc xe điện này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng công ty Trung Quốc cho biết Onvo L60 được trang bị các chức năng hỗ trợ người lái tiên tiến và hiện đại tương tự như xe điện khác của Nio.

Đặc biệt, xe điện Onvo L60 cũng tương thích với các trạm trao đổi pin thương hiệu của công ty, nghĩa là nó có thể sạc đầy pin chỉ trong ba mươi phút tại hơn 1000 địa điểm trên khắp Trung Quốc - cũng như có thể nạp tiền thông thường tại 25.000 bộ sạc công cộng của Nio.