Dùng ô tô chở một cái thang, bị phạt tiền hơn 5 triệu đồng 26/11/2025 18:10

(PLO)- Định chở hàng theo cách "không giống ai" nhưng tài xế đã bị cảnh sát phát hiện.

Một tài xế đã cố gắng thử thách giới hạn khả năng chở hàng của chiếc ô tô Smart của mình và đã bị Cảnh sát bang Ontario (Canada) phạt.

Cảnh sát cho biết, tài xế này đã bị chặn lại vì đang cố gắng vận chuyển một chiếc thang dài nhô ra khỏi cốp sau đang mở của chiếc xe cỡ nhỏ. Người này đã bị phạt vì chở hàng không đúng quy định.

Người phát ngôn của Cảnh sát bang Ontario nói với CBC News rằng, không có cách nào để cố định an toàn một chiếc thang dài như vậy trên một chiếc xe nhỏ bé như thế.

Cảnh sát bang Ontario cho biết thêm, trong trường hợp này, phần thang nằm bên trong xe cũng ở vị trí nguy hiểm, gần như cản trở không gian điều khiển của tài xế.

Mức phạt cho hành vi vi phạm theo điều khoản này của Đạo luật Giao thông Đường bộ là 200 USD (5,3 triệu đồng), và tài xế còn có thể bị đình chỉ bằng lái xe lên tới 60 ngày.